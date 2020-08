Coronavirus, contagi in costante aumento: 845 i casi registrati nelle ultime 24 ore

Prosegue l'impennata di contagi per il Covid. Sono infatti 845 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore: 203 in più rispetto ai 642 del giorno precedente. Sei i morti a fronte dei 7 registrati mercoledì per un totale di 35.418 decessi. Va comunque detto che, a fronte dell'aumento dei casi identificati, vi è anche una crescita dei tamponi eseguiti: 77.442, circa 6mila in più di ieri. In Veneto (+159), Lombardia (+154) e Lazio (+115) i maggiori incrementi di contagiati. A diffondere i dati il ministero della Salute. Il dato odierno dei nuovi contagiati da Covid è il più alto dallo scorso 16 maggio, quando se ne registrarono 875. Un periodo - quest'ultimo - ancora compreso nella fase del lockdown, che terminò con l'inizio della cosiddetta 'fase 2' dal 18 maggio scorso. I casi totali sono così saliti a 256.118, i morti a 35.418.

Coronavirus, la mappa del contagio in Italia per regione e per provincia La situazione in Italia dei casi attualmente positivi, dei guariti e dei decessi. La mappa per regione e per provincia con tutti i numeri. Grafici con il trend degli attualmente positivi. La mappa della diffusione in Europa

L'Iss: "Mantenere precauzioni"

"Nuovo aumento dei casi, fondamentale mantenere misure di precauzione". E' quanto si legge nel Monitoraggio settimanale del Ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità in relazione all'andamento dei contagi da Sars-Cov2. Il periodo preso in considerazione va dal 10 al 16 agosto 2020. "Viene confermato un aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la terza settimana consecutiva - si legge nel report - con una incidenza cumulativa (dati flusso ISS) negli ultimi 14 giorni (periodo 03/8-16/8) di 9.65 per 100 000 abitanti, in aumento dal periodo 6/7-19/7 e simile ai livelli osservati all'inizio di giugno". "La maggior parte dei casi è stata contratta sul territorio nazionale, mentre risulta importato da stato estero il 28,3% dei nuovi casi diagnosticati nella settimana di monitoraggio".

"Nove tra Regioni e Province autonome hanno riportato un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente (flusso ISS) che non può essere attribuito unicamente ad un aumento di casi importati". Si legge nel Monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità e del Ministero della Salute. "Sebbene il numero di nuovi casi in molte Regioni rimane contenuto, in altre realtà regionali continua ad essere segnalato un numero elevato di nuovi casi - spiega il documento - e questo deve invitare alla cautela in quanto denota che in alcune parti del Paese la circolazione di SARS-CoV-2 è ancora rilevante". E inoltre: "Sebbene sia segnalato, in alcune Regioni, un aumento nel numero di ospedalizzazioni, non sono stati identificati segnali di sovraccarico dei servizi sanitari".

"Nella settimana di monitoraggio 10-16 agosto sono stati riportati complessivamente 1077 focolai attivi di cui 281 nuovi (la definizione adottata di focolaio prevede la individuazione di 2 o più casi positivi tra loro collegati), entrambi in aumento per la terza settimana consecutiva (nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 925 focolai attivi di cui 225 nuovi)". "Questo comporta un forte impegno dei servizi territoriali nelle attività di ricerca dei contatti che si sta dimostrando efficace nel contenere la trasmissione locale del virus come dimostrato da valori di Rt inferiori a 1 nella maggior parte delle Regioni".

L'indice di trasmissione nazionale (Rt) calcolato sui casi sintomatici e riferito al periodo 30 luglio - 12 agosto 2020 è pari a 0.83 (0.67 - 1.06). Questo indica che, al netto dei casi asintomatici identificati attraverso attività di screening/tracciamento dei contatti e dei casi importati da stato estero (categorie non mutuamente esclusive), il numero di casi sintomatici diagnosticati nel nostro paese è stato sostanzialmente stazionario nelle scorse settimane".