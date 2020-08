Coronavirus, Locatelli: “Ecco le indicazioni da seguire nei prossimi mesi. Lockdown improbabile'

Franco Locatelli è il professore che abbiamo imparato a conoscere, a stimare, ad amare – complice Maurizio Crozza, che ha costruito un personaggio sulla dialettica del professore – e che guida il Consiglio superiore di Sanità e fa parte del Comitato tecnico scientifico. E’ uno dei più importanti oncoematologi pediatrici del mondo e ha salvato al Bambin Gesù bimbi che erano dati per spacciati ovunque. Ma, soprattutto, è un medico totalmente a disposizione dei suoi pazienti, un missionario verrebbe da dire e i racconti dei “suoi” ragazzi e dei loro genitori sono di una bellezza struggente.

In questi mesi, però, abbiamo imparato ad amare e ad apprezzare Locatelli anche per ciò che ha detto sul Covid, nelle conferenze stampa della Protezione Civile e in rare e preziose apparizioni televisive, preziose anche proprio perché rare. Ieri, il professore si è messo a disposizione di un gruppo di amici raccolti attorno a un blog e a una pagina social di chi scrive, la Comunità della Puntina, di cui fa parte anche l’assessore regionale ligure alla Sanità Sonia Viale, e ne sono uscite le migliori indicazioni per i prossimi mesi.

Era reduce da una breve vacanza in Sardegna e lancia un messaggio che ripete più volte ed è particolarmente importante, vista l’autorevolezza della fonte: “La criminalizzazione della Sardegna è ingiusta e sbagliata. Né l’isola, né tantomeno i sardi hanno la minima responsabilità del contagio. Quindi, basta con questo stigma ingiusto e sbagliato nei confronti della Sardegna, terra meravigliosa e ospitale, abitata da persone meravigliose”. Due ore di splendido dialogo da cui cerco di estrarre il fior fiore delle domande e delle risposte. Che ripropongo in pillole con tutti i rischi dei bignamini e la perdita netta della ricchezza dialettica del professor Locatelli. Ma è un rischio che vale la pena di correre, vista l’importanza del tema.

A partire dalla scuola

“E’ la priorità assoluta, dove si formano i futuri cittadini e va dato merito al commissario Arcuri di aver acquistato due milioni di banchi in pochissimo tempo. Anzi, permettetemi di dire che mi piacerebbe che venisse meno questa tendenza continua al conflitto su tutto e che si rendesse merito a chi lavora”.

Ora la palla passa innanzitutto ai genitori

“E’ essenziale che i genitori collaborino con noi misurando la temperatura a domicilio, tenendo a casa i ragazzi che hanno anche solo qualche linea di febbre”.

Perché non all’ingresso a scuola?

“I tempi di ingresso si allungherebbero moltissimo e creeremmo assembramenti, che è proprio quello che dobbiamo evitare”.

Le scuole non rischiano di diventare luoghi a rischio per i ragazzi?

“I numeri, e lo dico con una tristezza infinita perché ogni vita è una ricchezza e quella di un bimbo ancor di più, ci dicono che su 35.500 morti Covid in Italia i bambini sono “solo” cinque. Quindi, certamente, la giovane età è un fattore che aiuta la regolare ripresa della scuola”.

Quindi il 14 si inizia regolarmente?

“Certamente sì”.

Ma si sta diffondendo una voce secondo cui dopo le elezioni del 20 e del 21 si richiuderanno le scuole. Leggenda metropolitana o rischio vero?

“Possiamo tranquillamente classificarla nella categoria delle fake news”.

E se si verificano sintomi a scuola?

“E’ stato approvato un protocollo con tutte le Regioni per cui il ragazzo viene portato in un’aula protetta e isolata, dove viene seguito da un professore identificato dal dirigente o dal dirigente stesso, vengono avvisati i genitori e il pediatra di libera scelta o il medico di famiglia. Poi si procede secondo i protocolli scientifici e con una diagnostica puntuale”.

In Germania però le scuole hanno già richiuso. Si rischia un fenomeno analogo?

“Anche in questo caso vanno letti i dati, si tratta di 37 scuole in zone bene determinate della Germania. Non verranno chiusi interi istituti per singoli casi di positività”.

In aula ore e ore con la mascherina?

“No, la mascherina andrà messa nei momenti di ingresso e uscita, che comunque verranno scaglionati, e nei momenti di ricreazione. In classe basterà la distanza fra i banchi”.

A proposito di banchi, servivano proprio tutti questi nuovi?

“Alcune Regioni ce ne hanno chiesti il 6 per cento, altre il 69 per cento e le richieste non rispecchiano nemmeno la diffusione del virus nei mesi scorsi. Come è accaduto per la Sanità, anche per la scuola, può essere anche un’occasione per rinnovare i nostri istituti superando dotazioni ormai obsolete”.

E i guanti? Professori e ragazzi dovranno avere anche le mani coperte?

“Assolutamente no. Io ho sempre sostenuto che è molto meglio lavare o igienizzare le mani una volta di più piuttosto che indossare i guanti che danno una falsa impressione di sicurezza e permettono inconsciamente comportamenti più rilassati”.

Si legge di molte rinunce di professori. Risulta anche a voi?

“Guardi io credo che la classe docente sia un patrimonio e una ricchezza del Paese. Ovviamente chi ha patologie a rischio e magari è immunodepresso è giusto che si protegga, ma l’età media dei docenti che è di 54 anni non è un argomento che può far pensare a fughe di massa. Così come spero nel senso civico dei genitori, sono certo di quello di maestri e professori”.

Resta il punto di come ci si arriva a scuola. I trasporti non sembrano attrezzati per garantire condizioni di sicurezza minime…

“Servono più corse, dispenser a bordo ove possibile, areazione senza riciclo d’aria. Certo si va verso orari scaglionati di ingresso e di uscita dalle scuole”.

Veniamo al vaccino. Siamo davvero vicini?

“Faccio una premessa, sono d’accordo con il professor Ippolito dello Spallanzani che ha detto molto bene che non conta arrivare primi, ma è importante arrivare bene al vaccino. E’ una corsa senza precedenti nella storia dell’umanità e certamente l’Italia sta muovendosi benissimo: dopo la prima volontaria, mercoledì il vaccino è stato testato su altre due persone”.

Ma nel frattempo vale la pena di fare il “normale” vaccino antinfluenzale?

“Sì, certamente sì. Abbiamo numeri scientifici consolidati che ci dicono che la pandemia ha ridotto i casi di influenza, con numeri robusti, il 50 per cento in meno. E’ certamente merito anche delle mascherine e del lavaggio costante delle mani, comportamenti virtuosi al di là del Covid”.

Facciamo chiarezza sulle autopsie. E’ vero che è stato detto di non farle sui morti classificati Covid?

“E’ vero il contrario. Un’autopsia, di cui comprendo benissimo la delicatezza dal punto di vista umano, è uno strumento formidabile per affrontare una malattia. Inizialmente abbiamo dettato particolari precauzioni per chi doveva eseguirle. Ma le autopsie ci hanno aiutato davvero molto per affrontare il Covid”.

Messaggi minimizzatori, quando non proprio negazionisti da parte di medici sono stati pericolosi per favorire comportamenti più leggeri da parte dei cittadini?

“Credo che tutti noi medici abbiamo una responsabilità comunicativa assoluta e quindi dobbiamo porre attenzione a tutto ciò che diciamo. In particolare sono tre le affermazioni sbagliate: la prima è che il virus è mutato o più debole, è tecnicamente sbagliato; la seconda che i malati sono meno gravi, ma questo dipende sostanzialmente dal calo drastico dell’età dei malati; la terza è che si sia esagerato nelle precauzioni e nella cautela, posizione che ha certamente favorito comportamenti più a rischio e la ricrescita dei contagi. Quando si è medici occorre essere attentissimi a ciò che si dice e alla fondatezza scientifica delle proprie tesi, lo dico innanzitutto a me stesso”.

Servono i tamponi per i turisti?

“Servono certamente per chi torna da Paesi a rischio. Per quanto riguarda le Regioni, sui tamponi così come su altre scelte, ritengo sbagliato procedere in ordine sparso con scelte di ogni singola Regione. E ribadisco ritengo sbagliatissima la criminalizzazione della splendida Sardegna”.

Ultima domanda: rischiamo un nuovo lockdown?

“Il virus non è sparito e non è meno aggressivo. Ma siamo noi che siamo più attrezzati rispetto a marzo e aprire, con mascherine e comportamenti virtuosi, con il sistema sanitario attrezzato per reagire ai contagi, con più posti di terapia intensiva e con un’attività di screening importantissima. Ieri abbiamo fatto 97mila tamponi, nella prima fase della pandemia, anche se la situazione era drammatica, riuscivamo a farne poche migliaia al giorno. Ecco perché non ripiomberemo in una situazione analoga”.