Coronavirus, Galli rassicura gli italiani: la seconda ondata non è paragonabile alla prima

Nel momento in cui il Covid-19 ha fatto la sua ricomparsa (con più di 1000 contagi al giorno) nei principali media italiani sono tornati alla ribalta i virologi. Uno dei più noti, Massimo Galli, infettivologo del Sacco di Milano, è stato intervistato dal Corriere della Sera per fare il punto su questa seconda fase della pandemia.

Modesto stillicidio di ricoveri

"Rispetto alla prima grande ondata non c’è nulla di paragonabile, c’è un modesto stillicidio di casi da ricovero ma non situazioni gravi in persone fragili, come nei mesi passati” ha subito rassicurato Galli. "I nuovi contagi – ha proseguito – riguardano soprattutto i giovani che raramente vanno incontro a una malattia grave. Anzi, spesso sono asintomatici. Il problema è che diventano un serbatoio di infezione e possono spargere il virus alla vecchia zia”.

Quarantene intelligenti

La situazione sembra essere meno grave rispetto allo scorso inverno ma non bisogna abbassare la guardia e il noto virologo lo spiega molto chiaramente. “Adesso bisogna correre ai ripari – ha affermato - magari con quarantene fatte con intelligenza, non con piglio burocratico. Occorre davvero decidere che cosa si può riaprire e come, scuole comprese. Comunque sono i politici, alla fine, a dover dare indicazioni”.

In Italia due ceppi del virus

Galli ha fatto il punto anche sui progressi della ricerca scientifica nello studio del Covid-19. “Abbiamo dimostrato che in Italia esiste un ceppo di virus dominante e una sua variante” ha spiegato. Una scoperta che si inserisce nella discussione sulla possibilità che il virus abbia “perso forza”.

Precauzione e vaccino contro l'influenza

L’infettivologo del Sacco di Milano ha infine dato una serie di suggerimenti. Precauzione massima come nei mesi passati (mascherine, distanziamento, igiene) ma anche l’invito a “vaccinarsi il prima possibile, in autunno, contro l’influenza e le infezioni da Pneumococco” perché la ricerca sta dimostrando che chi fa questo tipo di vaccinazioni è più protetto. “Con questo virus siamo destinati a convivere e dobbiamo fare del nostro meglio per star fuori dai guai” ha concluso Galli lasciando dunque capire che ci sarà ancora molto da combattere prima di poter archiviare la pandemia.