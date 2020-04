Conte a Genova per il nuovo ponte: “La ferita è stata saturata, lo Stato ha fatto il suo dovere”

A un certo punto, persino il ritardo accademico, una mezz’oretta, nell’arrivo delle Autorità sul cantiere del Ponte sul Polcevera, è l’ennesimo elemento scenografico di una giornata ricca di scenografie. Perché a mezzogiorno, quando suona la sirena del cantiere e le sirene delle navi in porto risuonano tutte insieme per festeggiare la fine dell’impalcato del Ponte - cioè il completamento dei lavori della struttura portante, quella che collega le due estremità della valle che fino al 18 agosto 2018 era collegata dal Ponte Morandi - contemporaneamente scattano anche tutte le campane delle Chiese che suonano il mezzogiorno.

E la sinfonia di sirene e campane, che normalmente sarebbe quasi dodecafonia, qualcosa di insopportabile per l’orecchio umano, diventa musica celestiale, una sinfonia. E anche il resto della scenografia è perfetta. A Genova, dopo un mese di sole pieno e cielo color turchese, piove e il cielo è solcato da qualche nuvola livida. Ma ci sta, ci sta tutto. Lo dicono tutti: “Quella di oggi non è una cerimonia”.

Perché l’immagine da cartolina sarebbe falsa, sbagliata, eccessiva, rispetto al ricordo dei 43 morti, una ferita mai sanata che Maurizio Michelini - l’ingegnere che è stato uno dei motori della struttura commissariale guidata dal sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci - ricorda prima del trionfalismo delle autorità: “Il nostro è un omaggio anche a loro”.

E anche il resto, a parte un assembramento non proprio bellissimo di giornalisti ed autorità sotto il Ponte con tanto di selfie, è perfetto per misura e rispetto, molto genovese. Niente fanfaronate, niente pailettes, niente esagerazioni. “Non è una cerimonia”. Persino la classica presentatrice delle autorità, solitamente molto bella e procace, viene sostituita da Marco Cappeddu, capo della comunicazione di PerGenova, il consorzio fra Fincantieri e Salini Impregilo, che per carità è bravissimo, ma non è propriamente Miss Mondo.

Eppure, in questa cerimonia così sobria e così poco glamour, c’è il futuro dell’Italia. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “La ferita è stata saturata, lo Stato ha fatto il suo dovere”. Ma l’ha detto fin dalla prima drammatica conferenza stampa sul Coronavirus: “Il modello Genova, quello usato per il Ponte, è quello con cui questo Paese potrà farcela e rinascere”. E lo ridice oggi: “Dalla Lanterna di Genova si irradia una nuova luce sull’Italia”.

E ancora, un altro punto del discorso del presidente del Consiglio, tanto più concreto della mezz’ora dell’altra sera: “Il più grande atto d’amore è nel ripartire insieme. Che ciascuno faccia quello che deve fare, il suo compito, il suo dovere…". Tradotto, cosa significa? Occorre passare dal calcestruzzo e dall’acciaio del Ponte – che Renzo Piano, disegnandolo, ha immaginato come la chiglia di una nave e che Fincantieri racconta proprio come un “Ponte-nave” – e tornare alle aule di Camera e Senato.

Erano i tempi del governo gialloverde e i motori del provvedimento per il Ponte furono lo stesso Conte, il ministro pentastellato delle Infrastrutture Danilo Toninelli e il suo viceministro leghista Edoardo Rixi, genovese che affidò la gestione dell’aula di Montecitorio al suo luogotenente Flavio Di Muro. Insomma, da quel clima, nacque il “decreto Genova”. Che consisteva sostanzialmente in due cose: annullamento totale della burocrazia per semplificare i tempi di realizzazione dell’opera e poteri straordinari alla struttura commissariale che se ne sarebbe dovuta occupare.

In quel momento – prima ancora che in quello della prima gettata di cemento o nella prima lamiera – si sono messe le basi di questo Ponte, di questo miracolo italiano. Senza il provvedimento legislativo, senza la corsia preferenziale creata dal “decreto Genova”, nulla di quello che vediamo oggi sarebbe stato possibile. Il resto l’ha fatta la scelta del commissario: Marco Bucci, sindaco di Genova, uomo ruvido e proveniente dal mondo aziendale, visto che era il top manager di Careastream healt, colosso del biomedicale, erede delle lastre Kodak per la radiografia.

Bucci è stato la benzina ideale per far funzionare la macchina, superando le obiezioni (pure le mie che ne scrivo, non ho problemi ad ammetterlo) di chi ad esempio avrebbe voluto rallentare il cantiere dopo che un lavoratore è stato trovato positivo al Covid e invece sostituendo l’intera squadra. Ma deve essere chiaro che, senza il motore, cioè la legge speciale per Genova e per il Ponte, la macchina anche con il pilota migliore come è stato Bucci non si sarebbe nemmeno mossa dal parcheggio.

L’inaugurazione vera e propria sarà a fine luglio, probabilmente. Dopo l’asfalto, dopo le attività di rivestimento con le tecnologie sviluppate da altre due società della galassia Fincantieri: grazie a Seastema e Cetena - il centro di ingegneria d’eccellenza guidato da due grandi manager e gentiluomini come Paolo Ceni e Sandro Scarrone, che congiungono impresa e umanità, che è un altro “modello Genova” - il ponte sarà dotato di speciali sensori che faranno del viadotto di Genova il primo “smart bridge” d’Europa.

Festeggia la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, festeggia il governatore della Liguria Giovanni Toti che twitta polemico: "Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo”. E’ vero, è tutto vero. Ma le frasi importanti per fare capire l’importanza del “modello Genova” per il futuro dell’Italia, che passi anche attraverso una riforma del codice degli appalti con la formula del massimo ribasso, non a caso sono quelle dei due capi azienda che hanno guidato straordinarie squadre di operai e ingegneri in questo miracolo italiano.

Perché, ovviamente, va ricordato in ogni istante: questa è un’opera dell’ingegno italiano, delle maestranze del nostro Paese, delle loro mani, del loro saper fare. Non una storia di politica, non solo quantomeno, ma una storia di uomini e di operai, “Siamo noi questo chicco di grano” direbbe il canto degregoriano e Salini e Bono li ringraziano giustamente.

E così Pietro Salini, che guida l’omonimo gruppo, dice al premier: “Carissimo presidente, partendo da quello che abbiamo fatto qui, mi piacerebbe un “piano Marshall” per fare ripartire il nostro Paese, che si potrebbe chiamare proprio “piano Conte”, perché no?”. E così Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, correttamente si tiene sempre la mascherina e ride: “Presidente, non vorrei contagiarla, il Paese ha bisogno di lei”.

Bono ricorda proprio la genesi aziendale, oltre a quella legislativa, del Ponte: “Quando mi chiesero cosa avremmo potuto fare per Genova, improvvidamente risposi con entusiasmo che avremmo potuto ricostruire il ponte, anche se noi come attività principale non costruiamo ponti. Ma sapevo che ci voleva tempo e ci voleva organizzazione, senza banalizzazioni. E il Dna dell’organizzazione ce lo portiamo dentro”.

Da poco, per salvare una storica azienda di Valeggio sul Mincio, Bono aveva acquistato una manifattura poi diventata la base di Fincantieri Infrastructures alla cui guida mise un uomo capace come Marcello Sorrentino con un capo ingegnere come Stefano Dal Zotto: “Io devo dire grazie a Conte quattro volte – dice l’amministratore delegato di Fincantieri – la prima per avermi dato fiducia per quest’opera, la seconda per essere venuto a Valeggio per la prima lamiera, la terza per essere venuto a Genova per la prima campata e la quarta per oggi. Senza la sua fiducia non saremmo qui: questo è il Ponte di Genova e del governo”.

E l’endorsement di Bono nei confronti del premier – anche come istituzione - va oltre, ma è proprio la chiave per capire il futuro e l’importanza del modello Genova: “Caro presidente, lei è un uomo di cultura e sa che la vittoria ha molti padri e la sconfitta nessuno. Ma noi pensiamo al futuro e noi ripartiremo con progetti innovativi, cercando di replicare questo modello di Genova, chiedendoci come Jfk cosa possiamo fare per il nostro Paese e non cosa il nostro Paese può fare per noi”.

E qui arriva la chiave per capire il futuro: “Perché quando noi italiani vogliamo, sappiamo rimboccarci le maniche e fare grandi cose. Il modello Genova lodato e invocato da tanti in questi giorni, è il nostro modello, per il futuro del Paese. Fincantieri continuerà infatti a mettere a disposizione il proprio expertise e le proprie risorse per contribuire, accanto alle Istituzioni, alla creazione di un nuovo modello di sviluppo economico nazionale”.

Bono parla e Conte quasi si commuove. Ecco, il Ponte non porta solo da una parte all’altra della Valpolcevera. Il suo modello – e il modello del decreto – può portare al futuro dell’Italia, verso una speranza, se ce n’è una. “Da Genova, da questo modello, l’Italia può ripartire” saluta tutti Conte. Non è uno slogan. Il ponte, tutto intero, è lì a dimostrarlo al mondo.