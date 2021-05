Concertone del 1 Maggio, Di Mare: 'Da Fedez una manipolazione. Mai chiesto il testo. Ci aspettiamo delle scuse'

"Menzogna divenuta verità in 48 ore, nessuno si è preso il tempo di verificare". E' il duro atto d'accusa del direttore di Rai3 Franco Di Mare in commissione Vigilanza di Viale Mazzini sul caso Fedez-Primo Maggio. "E' una bugia che la Rai abbia censurato, ma è passato questo anche all'estero" dice. "Da Fedez c'è stata manipolazione per alterare il senso delle cose" per "diffamare un'intera rete", attacca, ricordando che "è reato". "Fedez ha tagliato frase in cui Capitani (la vicedirettrice di Rai3, ndr.) dice che la Rai non censura", aggiunge Di Mare, e che "è stata un'iniziativa di iCompany" quella di chiamare il rapper. La "Rai era all'oscuro, non ha chiesto testo a Fedez, lo ha fatto iCompany" sottolinea il direttore di Rai3, aggiungendo che comunque è "legittima la richiesta del testo da iCompany per evitare possibili offese". La "politica spesso chiede conto, ma un eccesso di verifica diventa impedimento" aggiunge, sottolineando come adesso "Rai3 e la vicedirettrice aspettino le scuse, ma non credo che arriveranno".

"La Rai è stata crocifissa e condannata prima ancora che Fedez salisse sul palco. Possiamo rimediare? Mi auguro di sì, ma il danno è gigantesco. La Rai e Ilaria Capitani si aspettano delle scuse che non arriveranno mai, io temo", spiega il direttore di Rai3. "Si tratta di una polemica basata sulla manipolazione dei fatti, che avrebbe dovuto dimostrare nelle intenzioni dell'autore l'esistenza di una censura che non c'è mai stata". "La Rai, nel caso del Primo Maggio, fa un acquisto di ripresa per un evento e non ha alcuna responsabilità diretta su quanto avviene in quel luogo. Le scelte editoriali di chi produce l'evento non competono alla nostra azienda. I temi da veicolare sono di esclusiva pertinenza degli organizzatori che decidono il tono da dare alla serata e lo comunicano alla Rai". "La Rai non ha chiesto il testo" dell'intervento di Fedez al Primo Maggio - ha detto Di Mare - quindi "la prima affermazione di Fedez, cioè che la Rai ha chiesto il testo, è falsa". "E' stata l'organizzazione dell'evento a chiedere il testo, come previsto dal contratto".

"Quanto verificatosi ha reso evidenti le problematiche che possono insorgere con una eccessiva esternalizzazione da parte della Rai, che, nel rispetto degli obblighi del contratto servizio, non può sottrarsi a una supervisione editoriale che deve essere particolarmente accurata in caso di eventi di notevole rilevanza mediatica. Su questo valuterò e sottoporrò alla Commissione un atto di indirizzo specifico dopo le valutazioni su questi aspetti", aggiunge il presidente della Commissione di Vigilanza, Alberto Barachini.

"Ho rilevato una gestione complessa e confusa dell'evento. C'è stato un produttore esterno alla Rai che ha parlato di "uniformarsi al sistema" e si è dovuto scusare l'ad Rai per questo. Tutto ciò mi rafforza nell'idea che le esternalizzazioni di eventi in diretta siano un rischio che il servizio pubblico non può correre", ha concluso Barichini.