Colpo di coda dell'inverno: Italia tra neve e temporali. Cade un albero a Villa Borghese: grave una donna

Colpo di coda dell'inverno. La perturbazione che arriva dal nord Europa ha portato freddo e neve in quote basse in gran parte d'Italia, forte vento, grandine e mareggiate.

La neve è iniziata a cadere sabato su alcune zone della Bergamasca, anche a quote basse, a partire dai 600 metri. Torna la neve anche sul Vesuvio così come in Sardegna. Le vette del Nuorese e dell'Ogliastra sono state imbiancate da una coltre bianca e continua tuttora a nevicare in città a Nuoro ma anche in paesi collinari della Barbagia. Il maltempo ha portato la neve anche in Liguria, nello Spezzino anche sulla costa. Spolverata anche sui monti intorno a Genova.

Freddo e neve anche in Umbria, specie sulle vette più alte dell'Appennino umbro-marchigiano. Castelluccio di Norcia è di nuovo imbiancato, così le altre località dei monti Sibillini.

L'ondata di freddo è arrivata a colpire anche la Maremma. Piogge sparse nella notte e temperature in picchiata in tutta la provincia con un'eccezionale abbassamento sul monte Amiata, dove in vetta il termometro è andato sotto zero. Nel comprensorio amiatino qualche fiocco è caduto anche a quota dei paesi, sia nel versante grossetano che in quello senese, mentre dalla zona Macinaie alla vetta sono caduti fino a 50 centimetri di neve.

Collegamenti marittimi interrotti nelle Eolie a causa del maltempo. Navi e aliscafi sono bloccati nei porti per il mare forza 5-6. Le isole minori già da 48 ore hanno dovuto fare i conti con diverse corse di linea soppresse.

Anche Roma flagellata dal maltempo. A Villa Borghese è caduto un albero, un pino, e ha ferito due donne: una è in gravi condizioni. Si tratta di una 47enne croata. L'altra donna è stata medicata sul posto. Un fulmine avrebbe colpito l'albero che in parte si è spezzato ed è poi caduto su un altro albero. Il ferimento delle due donne è avvenuto alla fermata dell'autobus. La 47enne è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.