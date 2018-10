Clandestini e invisibili, ecco chi sono gli stupratori che hanno ucciso Desirée

“Ronde” in azione a San Lorenzo a Roma, mentre tre persone sono state finora fermate dalla polizia in relazione all'omicidio di Desirée, la sedicenne trovata morta in uno stabile occupato. Le forze dell’ordine, per il momento, hanno fermato Mamadou Gara, senegalese di 26 anni, Brian Minteh, anche lui senegalese, ma di 43 anni e Alinno Chinna, 46enne nigeriano. Dei 2 senegalesi, entrambi irregolari in Italia, uno aveva già ricevuto un provvedimento di espulsione. Il nigeriano, invece, aveva un permesso per motivi umanitari scaduto da tempo. Tutti erano conosciuti perché inclini a commettere crimini: nelle loro schede personali una lunga lista di precedenti per spaccio di droga. Le forze dell’ordine sono ora sulle tracce di un quarto uomo, che potrebbe esser assicurato alla giustizia già nelle prossime ore.

Nella zona tutti avevano paura di loro

Venivano considerati quasi i padroni della strada. E quanto accaduto a Desirée, dicono ora i ben informati, sarebbe potuto capitare a molti altri suoi coetanei. Questa banda, infatti, attirava spesso ragazzini e ragazzine all’interno del palazzo diroccato, con la scusa di un dose di eroina. Desy ha pagato con la vita, ad altri probabilmente è “andata meglio”. Qualcuno dirà che quei loschi individui non avrebbero dovuto stare lì, liberi di circolare, di spacciare droga e di uccidere, ma nelle maglie della burocrazia e delle norme spesso si riesce a sfuggire alla legge. E si riesce persino ad infrangerla. Nascosti nelle pieghe di un quartiere che, si è scoperto ora - ma alla fine tutti lo sapevano -, aveva al centro un buco nero con un cancello chiuso da un lucchetto. Lo stabile abbandonato di via dei Lucani era il quartier generale dei tre uomini arrestati per lo stupro di gruppo e l'omicidio di Desirée Mariottini.

Desy conosceva i suoi aguzzini

La ragazza conosceva comunque i suoi aguzzini, questo sembra ormai certo, li aveva già frequentati, anche nei giorni precedenti la morte. C'è anche un testimone chiave che ha fornito informazioni preziose sulle ultime ore di vita di Desy. "Stava con me - avrebbe dichiarato -. Poi è arrivato quel nero che le ha detto 'vieni con me'. Dopo ne è arrivato un altro". Nel frattempo è successo qualcosa e la sedicenne è stata male. “Aveva attorno 7-8 persone - racconta il teste -. Le davano acqua per farla riprendere”.

Nel frattempo, dopo aver chiesto tramite il proprio avvocato il silenzio stampa, la madre della 16enne si limita a chiedere alle istituzioni giustizia. Anche Matteo Salvini promette di seguire la vicenda con particolare attenzione: "Farò di tutto perché i vermi colpevoli di questo orrore paghino fino in fondo, senza sconti, la loro infamia". Il ministro invoca anche "la castrazione chimica per gli stupratori".

Garantire la sicurezza in città

C’è da chiedersi però il perché, aree così degradate, note anche alle istituzioni, non vengano prontamente messe in sicurezza. Nella vicenda di Desirée, evidenzia Giulia Bongiorno, ministro della Funzione pubblica, in un'intervista alla Stampa, "una certezza l'abbiamo: il contesto di degrado in cui si è svolto l'omicidio. San Lorenzo è un quartiere abbandonato, senza controllo del territorio. Esiste purtroppo a Roma un problema di zone franche. Di questa situazione è oggettivamente responsabile chi fa il sindaco. Serve più controllo del territorio, io ci credo molto". "Do alla sindaca Raggi due attenuanti. La prima è che si deve occupare di una realtà estremamente vasta; la seconda che eredita una situazione complicata. Ma so per esperienza da penalista che l'illecito prolifera dove non c' è la presenza dello Stato".

La Lega può conquistare il Campidoglio

"In un video - rileva Bongiorno - ho sentito qualcuno dire a Salvini 'vieni e liberaci', come se volessero liberarsi da un oppressore. Hanno riconosciuto una istituzione che ha dimostrato di credere nella legalità". Sulla possibilità che la Lega conquisti il Campidoglio in caso di dimissioni della sindaca, "questo tipo di Lega può piacere al Sud come al centro Italia, a persone che non vogliono più sentir parlare solo di diritti, ma anche di doveri. Ormai lo schema non è più destra o sinistra, ma chi crede nella necessità delle regole e della legalità, e chi no". A Roma "ho il privilegio di vivere in centro, e anche lì sta cominciando il degrado. Se e quando parlo di Roma è perché la amo, è la città in cui voglio far crescere mio figlio. E vorrei calpestare marciapiedi puliti ed evitare di avere in studio avvocati che arrivano ogni settimana ingessati per le cadute nelle buche".