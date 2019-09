In cucina un’opera di Cimabue ma non lo sapeva: vale tra i 4 e i 6 milioni. Sgarbi: "Italia compralo"

Una simpatica vecchina di Compiegne, a Nord di Parigi, conservava in un androne vicino alla cucina un piccolo dipinto. Lei aveva sempre pensato che fosse una crosta di poco valore o comunque una di quelle icone che si possono acquistare nelle bancarelle che spesso sostano all’uscita delle chiese famose o più frequentate. Invece aveva in casa un’opera di Cimabue e ritrae Cristo circondato da una folla con il volto rabbioso. Per Dante Cimabue è il pittore più importante della generazione antecedente a quella di Giotto, lo stesse cose pensavano di lui il poeta Guido Guinizelli e il miniatore Oderisi da Gubbio. Per Ghiberti e il Libro di Antonio Billi fu allo stesso tempo maestro e scopritore di Giotto. Vasari lo indicò come il primo pittore che si discostò dalla "maniera greca" ritrovando il principio del disegno «alla latina». Insomma, la signora aveva in casa l’opera di un grande artista. Il dipinto -25,8 cm per 20,3 cm, dipinto con uovo e fondo oro su un pannello di pioppo - vale tra i 4 e i 6 milioni.

Lo Stato "avrebbe il dovere" di comprare il 'Cristo deriso'. L'opera sarà venduto all'asta il 27 ottobre in Francia. A sollecitare un intervento dello Stato è il critico d'arte Vittorio Sgarbi che spiega: "Due anni fa, quando apparve il dipinto di Leonardo 'Il Cristo Benedicente Salvator Mundi', venduto all'asta a 450 milioni di dollari, l'Italia non diede segno di vita. In questo caso sarebbe giusto che intervenisse: l'opera non solo ha un'importanza per la rarità d'autore ma perché la sua quotazione, benché in un mercato internazionale, sarà meno alta di quella di Leonardo. Anche se dovesse salire intorno ai 10 milioni, lo Stato avrebbe il dovere di comprarlo".

"Dalle immagini che ho visto - osserva Sgarbi - è un'attribuzione condivisibile, molto vicino a quello che sappiamo di Cimabue. Turquin (l'esperto d'arte chiamato per valutare l'opera ndr) è un uomo molto d'impatto, che ha un grande estro della comunicazione. Ha avuto, qualche anno fa, la felice intuizione sul 'Giuditta e Oloferne' di Caravaggio, ritirato dall'asta qualche mese fa perché non c'era un'universale considerazione sul nome". Un caso, questo, che "fece molto parlare".

Più in generale per il critico d'arte "le aste francesi che erano meno importanti di quelle inglesi, hanno con questi colpi improvvisi un richiamo superiore al passato. Sono delle mosse molte efficaci. L'opera, poi, è sicuramente interessante e significativa. Questa volta, più ancora che nel caso del 'Giuditta e Oloferne' di Caravaggio, sulla quale la critica ha mostrato delle riserve. Sono dei colpi ad effetto importanti", conclude Sgarbi.

La riflettografia infrarossa ha rivelato un eccellente stato di conservazione, ha precisato Eric Turquin, che ha stimato l’opera e secondo il quale sull'«attribuzione non ci sarà alcuna discussione da quanto è evidente, paragonandolo con altri suoi quadri, che si tratta della stessa mano» del maestro fiorentino.

Secondo i periti, il quadro è un probabile elemento di un dittico del 1280, nel quale erano rappresentate, probabilmente su otto pannelli di simili dimensioni, alcune scene della Passione di Cristo. Fino ad oggi, di questi pannelli, se ne conoscevano due: “La Flagellazione” della Frick Collection di New York, e la “Maestà con due angeli”, conservata alla National Gallery di Londra. Ceno Di Pepo, noto Cimabue (1272-1302), è una delle più grandi figure del pre-Rinascimento italiano. Di lui sono note non più di undici opere eseguite su legno. Nessuna è firmata. Influenzato dallo spirito francescano, Cimabue ruppe con il formalismo un po 'rigido della pittura bizantina e diede un'anima ai suoi personaggi, mettendo al centro l'umano, che annuncia il Rinascimento.