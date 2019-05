Sua maestà la Ciliegia protagonista assoluta di ‘’Ciliegeti Aperti’’

Dolci come non mai. "Stiamo lavorando per voi in modo da rendervi partecipi di una giornata indimenticabile alla scoperta della natura e dei famosi ciliegeti della vallata di Villascema. Vi aspetta anche un pranzo con i prodotti tipici all’ombra dei lecci secolari. Vi aspettiamo domenica 26 maggio a Villacidro, in località Villascema". L’invito è interessante, del resto, si sa, una ciliegia tira l’altra. Gli organizzatori di “Ciliegeti Aperti” sono pronti a ospitare chiunque abbia l’intenzione di concedersi una appagante abbuffata di questo nobile frutto. “Siete pronti per degustare l’oro rosso della vallata di Villascema? Vi aspettiamo”, incitano i proprietari delle cento aziende che hanno organizzato la bella manifestazione.

Lo scenario della manifestazione - il video

Rosse, belle, polpose e dolci. La degustazione e la vendita delle ciliegie avverrà nei pressi di un antico villaggio di origine ebraica, in un’area molto prossima alle trentamila piante che adornano la valle dei ciliegi (si estendono su una superficie di 50 ettari). Per i buongustai è anche una grande occasione per conoscere come si coltivano queste delicatissime piante. Il prelibato frutto rosso, nelle qualità Barracocca, Regina e altre varianti, già da qualche settimana sta colorando le campagne e i banchi delle rivendite di ortofrutta.

Non solo ciliegie. Chi interverrà alla kermesse potrà anche partecipare ad alcune interessanti attività di contorno messe su con molto impegno dagli organizzatori. “I visitatori potranno osservare il lavoro di alcuni laboratori di artigianato, i bambini potranno invece confrontarsi con i lavori della campagna”, spiega Tore Mandis, una delle menti della rassegna. In effetti, adulti, giovani e anziani potranno cimentarsi in un tuffo nel passato, dando una mano a caprai e pastori impegnati nella mungitura e nella tosatura delle pecore. Non solo: “Adulti e giovanissimi potranno anche osservare la lavorazione del sughero, l’arte dei coltellinai e divertirsi con i giochi tradizionali sardi, quelli di Villacidro in particolare”.

Gli organizzatori hanno cercato di unire una esigenza mercantile al progetto di un evento. E l’evento stesso a una leccornia della natura e a un sorso di vino; e tutti e due a una poesia che si potrebbe concludere con un canto. “Abbiamo cercato di trovare ogni volta un filo conduttore tra le ciliegie e le espressioni più divertenti della nostra cultura percorrendo anche i vari territori del gusto”, ha spiegato Marco Erbì, un altro giovane agricoltore.

Perché anche il più piccolo degli eventi diventa grande se c'è la volontà di rendere unico ciò che in realtà è a volte costituito da elementi semplici. L’obiettivo è quello di offrire emozioni: “Noi ci crediamo perché la speranza è il vero motore di tutte le azioni umane”, ha spiegato con un pizzico di orgoglio Mandis. I responsabili della kermesse sono consapevoli della necessità di creare un connubio di atmosfere, cibo e artigianato nelle forme più genuine: fucine di sapore, di appagamento visivo e sensoriale a disposizione di chi voglia assaggiare qualcosa di veramente unico: la ciliegia di Villacidro.