Chiude l'hub di Cona che ospitava i richiedenti asilo. Salvini: “Dalle parole ai fatti”

Chiude i battenti l'hub di Cona, l'ex base militare nella campagna veneziana che tra marce di protesta, disordini e inchieste, è stato il simbolo della difficile gestione dei migranti in Veneto. Oggi erano previste le partenze degli ultimi 30 ospiti della struttura, semi abbandonata e fatiscente, dopodiché a Cona si chiuderanno i cancelli. Lo stop al Cpa - quello “gemello” della vicina Bagnoli era stato sbaraccato a fine settembre - era nell'aria, dopo essere stato anticipato un mese fa da un annuncio dal ministro degli Interni, Matteo Salvini.

Molte proteste degli abitanti del paese

In questi anni Cona ha visto le proteste degli abitanti del paese, che non hanno mai accettato la convivenza ravvicinata con un migliaio di richiedenti asilo, e degli stessi migranti, con marce e sit in di protesta contro il sovraffollamento e le invivibili condizioni del centro. C'era stato anche un morto, la 25enne ivoriana Sandrine Bakayoko, uccisa da una trombosi polmonare mentre si trovava nelle docce, nel gennaio 2017. Ma pur essendo un decesso per cause naturali, l'episodio aveva fatto salire la tensione nel Cpa, con sciopero dei pasti e disordini che avevo costretto a organizzare un cordone di forze di polizia attorno all'hub. Così, all'inizio del gennaio 2017, il Viminale aveva iniziato ad alleggerire la pressione su Cona, con primi spostamenti in centri di accoglienza fuori del Veneto, verso Bologna.

Si attende la comunicazione ufficiale

Nel frattempo la magistratura aveva acceso i riflettori sulla gestione poco chiara del centro da parte della discussa coop “Ecofficina”. Oggi resta ancora cauto il sindaco, Alberto Panfilio, sostenendo di non aver ancora avuto comunicazioni ufficiali dalla Prefettura di Venezia. "Li ho sentiti ieri - dice - non mi è stato detto nulla. Speriamo che questa vicenda si chiuda. Se non sarà per oggi, sicuramente i migranti saranno tutti trasferiti a breve".

Ospiti saranno trasferiti in strutture di accoglienza diffusa

Lo sgombero prevede che gli ultimi ospiti siano trasferiti fuori regione, in strutture di accoglienza diffusa. "Grazie a Salvini che ci permette di dimostrare che gli impegni presi vengono anche onorati" ha commentato il governatore veneto, Luca Zaia. Pensato per accogliere fino a un massimo di 540 richiedenti asilo, Cona era arrivato ad ospitarne oltre 1500. "Cona is not Italy", aveva sintetizzato con amara efficacia un ex ospite della struttura, mentre abbandonava il Cpa per una nuova, temporanea destinazione.