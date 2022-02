Caso Amara, l'ex consigliere del Csm Davigo rinviato a giudizio. Chiesti 6 mesi per Storari

Piercamillo Davigo, l'ex consigliere del Csm accusato di rivelazione del segreto d'ufficio per il caso dei verbali di Piero Amara su una presunta “Loggia Ungheria”, è stato rinviato a giudizio dal gup di Brescia Federica Brugnara. La decisione arriva nel giorno in cui cade il trentennale dell'inizio dell'inchiesta Mani Pulite di cui Davigo è stato uno dei pm in prima linea. Davigo comparirà in aula il prossimo 20 aprile davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Brescia per l'inizio del processo con rito ordinario.

Il gup ha ritenuto che la vicenda debba quindi essere sottoposto al vaglio di un collegio. "Davigo si difenderà in dibattimento essendo certo della propria innocenza", ha precisato la difesa rappresentata dagli avvocati Francesco Borasi e Marco Agosti. L'ipotesi della Procura bresciana è che Davigo abbia convinto Storari a consegnargli i verbali e poi li abbia diffusi all'interno del Csm. Verbali che erano coperti dal segreto investigativo.

Sempre oggi, a metà mattina, si è tenuta anche l'udienza del processo in rito abbreviato per il pm milanese Paolo Storari, accusato dello stesso reato. Avrebbe consegnato i verbali di Piero Amara all'ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo, con lo scopo di essere tutelato lamentando l'inerzia dei vertici del suo ufficio, ha tenuto una "condotta legittima". I pm hanno chiesto per Storari una condanna a sei mesi, il minimo della pena prevista: la sentenza è stata rinviata al prossimo 7 marzo.