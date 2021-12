Capodanno con l’anticiclone africano, temperature anomale, nebbie e inquinamento: il meteo fino al 2 gennaio

Una possente rimonta anticiclonica di matrice sub tropicale ha ormai esteso la sua influenza a tutta l'Europa centro occidentale e meridionale posizionando i suoi massimi proprio sul Mediterraneo. Oggi San Silvestro, domani Capodanno e domenica saranno le giornate culmine di questo dominio per l'Italia con tutte le caratteristiche che ormai conosciamo; nebbie e inquinanti in Val Padana, nebbie e foschie o anche nubi basse su alcune zone litorali e temperature anomale laddove ci sarà il sole, soprattutto in collina e in montagna su valori eccezionalmente elevati per il periodo. Dal giorno 3 ma in parte già dal 2 il graduale abbassamento di latitudine del flusso perturbato nord atlantico spingerà la massa d'aria calda e stabile verso sud facendola retrocedere gradualmente anche dall'Italia. Prime infiltrazioni umide raggiungeranno le regioni occidentali e avremo anche qualche isolata pioggia, prologo di un peggioramento che sarà più marcato sotto la Befana. Vediamo intanto dal Capodanno alla domenica.

Nebbie, nubi basse e inversioni termiche con clima freddo nelle valli

Le zone di pianura del Nord e in parte anche le valli del Centro saranno dominate dalle foschie e le nebbie, al Nord in tutta la Val Padana, al Centro soprattutto le valli dell'Arno, dell'Ombrone e del Tevere. Nebbie che nel parziale sollevamento diurno potranno dar luogo anche ad annuvolamenti bassi. Su queste zone l'aumento termico non sarà significativo anzi, i fenomeni di inversione termica che saranno maggiormente presenti in Val Padana terranno i termometri inchiodati su valori di temperatura ancora invernali con massime anche sotto ai 10°C, ciò avverrà soprattutto nel settore padano centrale lungo il corso del Po.

Addensamenti bassi e talora nebbie sui litorali

Le zone più penalizzate da nebbie e/o da nuvolosità bassa saranno le coste liguri, parte di quelle della Sardegna soprattutto occidentale e settentrionale, i litorali toscani, il medio alto Adriatico e a tratti anche il medio basso Tirreno. Il fenomeno sarà più presente nelle prime ore del mattino ma localmente potrà perseverare anche nelle ore diurne. Nebbie e nubi basse localizzate potranno presentarsi anche sulla Sicilia occidentale e il Salento.

Sole splendente e caldo anomalo in collina e montagna

Tutti i settori collinari e montuosi da quelli Alpini e Prealpini fino a quelli appenninici saranno esenti da nuvolosità significativa e da umidità. Le condizioni saranno soleggiate e asciutte con clima estremamente mite, punte di 20-22°C o persino superiori potranno essere registrate sulla Sardegna, il Nordovest e l'Appennino settentrionale fino alla quota di 800-1000m.

Inquinanti alle stelle

Il problema sarà maggiormente avvertito in Val Padana ma non saranno esenti anche i grandi centri urbani del Centro come Roma e del Sud come Napoli. Particolare attenzione andrà rivolta alla concentrazione dei pm10 e pm2.5 già superiori agli 80/100 microgrammi per metro cubo tra medio bassa Lombardia, basso Veneto ed Emilia entro la giornata del 30, in ulteriore aumento e diffusione anche al Piemonte per Capodanno quando le concentrazioni potranno superare la soglia dei 100/120 microgrammi.

Meteo Capodanno

Nord, soleggiato su Alpi e Prealpi, fosco e nebbioso in Val Padana, nubi basse anche sulla Liguria e sui i litorali adriatici. Centro, grigio sulla Sardegna occidentale e a tratti anche sui resto dei litorali per nebbie e nubi basse, nebbie e nubi basse anche sui litorali della Toscana e le valli interne della Toscana, anche lungo l'Adriatico. Più soleggiato altrove. Sud, nubi basse e foschie, anche dense al mattino su Sicilia occidentale e litorali campani, localmente anche sulla Puglia salentina e il Golfo di Taranto. Soleggiato altrove. Temperature massime in lieve calo. Venti deboli o assenti.

Meteo domenica 2 gennaio

Nord, soleggiato su Alpi e Prealpi, ancora fosco e nebbioso in Val Padana soprattutto il settore centro orientale, nubi basse anche sulla Liguria e sui i litorali adriatici, sulla Liguria con qualche possibile isolata pioviggine. Centro, nebbie e nubi basse sui litorali della Sardegna, nebbie e nubi basse anche sui litorali della Toscana e le valli interne della Toscana, ivi con qualche isolata pioviggine. Nebbie e nubi basse anche lungo l'Adriatico. Più soleggiato altrove. Sud, nubi basse e foschie, anche dense al mattino su Sicilia settentrionale e litorali campani, localmente anche sulla Puglia settentrionale e sul Molise costiero. Soleggiato altrove. Temperature stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o assenti.

In collaborazione con 3bmeteo.com