Un atto di protesta incisivo e colorato, capace di suscitare inevitabili quanto pretestuose polemiche politiche ma anche di riportare l’attenzione su una vicenda come quella di Giulio Regeni che da oltre tre anni attende giustizia e una reale collaborazione tra Italia e Egitto. Una vicenda capace di assurgere a simbolo, suo malgrado, della ricerca della verità e che come tale non può essere tirata e strapazzata da una parte o dall’altra dell’agone politico. Quello messo in atto dalla consigliera Pd Camilla Soru durante la seduta consiliare del Comune di Cagliari non è soltanto un gesto spettacolare come può essere presentarsi in Aula con una maglietta gialla con la scritta “Verità per Giulio Regeni” e convincere a indossarla anche i consiglieri della parte politica avversa, sindaco compreso.

La ricerca della verità appartiene a tutte le parti politiche

Ma è soprattutto una protesta contro “la decisione di rimuovere lo striscione che dal 2016 campeggiava sulla facciata di Palazzo Baccaredda. Uno striscione che è stato rimosso all’indomani del cambio della guardia in municipio con l’insediamento del nuovo sindaco di centro destra Paolo Truzzu”, ricorda Camilla Soru. “Come se battersi per conoscere la verità sulla morte di un ricercatore italiano ucciso in Egitto fosse una battaglia della sinistra. In realtà la ricerca della verità dovrebbe essere per se stessa trasversale e appartenere a tutte le parti politiche. Tra l’altro come consiglieri di opposizione abbiamo presentato un’interrogazione per conoscere le motivazioni della rimozione dello striscione di Amnesty International. Anche perché farne una questione di decoro urbano, così come ha detto il sindaco rispondendo a Francesca Ghirra che gli chiedeva il perché di un simile gesto, è davvero fuorviante e riduttivo. “Il Comune non è lo stadio”, sostiene il sindaco di Cagliari che evidentemente dà un giudizio piuttosto bizzarro sui tanti municipi e luoghi pubblici che in tutto il territorio italiano continuano a esporre quello striscione visto che del ricercatore italiano, barbaramente torturato e ucciso tre anni fa, non si sa ancora niente”.

Lo striscione di Amnesty per Giulio Regeni fatto rimuovere dal pazzo comunale di Cagliari.

Così rispondo a chi citica il nostro sorriso

Camilla Soru risponde anche alle critiche che in queste ore sono piovute addosso a lei e agli altri consiglieri del centro-sinistra che l’hanno sostenuta in questa iniziativa. “Hanno perfino preso di mira l’immagine che ci ritrae tutti insieme mentre indossiamo la maglietta perché siamo sorridenti. Ecco, vorrei dire che quell’immagine l’ha scattata una consigliera del centro-destra. E vorrei soprattutto ricordare che la ricerca della verità non ha bisogno di musi lunghi o facce tristi ma di memoria e impegno”.