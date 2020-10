Anche a Brescia un cimitero dei feti con cognomi delle madri

Le ultime sepolture sono avvenute a metà settembre. "Anche senza autorizzazione facciamo un funerale a queste creature. Per un senso religioso e di pietà" racconta uno dei custodi del cimitero Vantiniano di Brescia dove i riquadri A, B, C e D sono per i bambini mai nati. Ma su molte delle piccole lapidi c'è anche il cognome della madre, e, come successo al cimitero Flaminio di Roma, sono partite denunce e polemiche. Nel 2020 ne sono stati sepolti 65. Sono figli di aborti volontari, spontanei o terapeutici. "Abbiamo iniziato nel 1990 con il via libera del vescovo. Spesso nessuno della famiglia partecipa al rito celebrato da un sacerdote", ha raccontato il presidente della sezione bresciana del Movimento per la vita, associazione religiosa che celebra i funerali dei bambini mai nati.

"Anni fa avevamo interrotto il servizio per alcune polemiche, poi è ripreso e stiamo continuando anche se il Covid ha stravolto tutto", spiegano. I feti vengono generalmente prelevati una volta al mese dagli ospedali del territorio e poi portati al cimitero della città, dove ci sono centinaia di tombe di plastica, molte segnate dall'abbandono. Sulla maggior parte, sopra una data che coincide con l'interruzione di gravidanza, c'è un nome: Celeste. Quello scelto da chi ha effettuato le sepolture senza che in molti casi la madre lo sappia. Ma su ogni tomba di plastica c'è anche un cognome, italiano o straniero, ed è quasi sempre quello della madre.

"Ho avuto un aborto spontaneo nel 2015 in una clinica privata. Non avevo scelto il nome e non volevo organizzare il funerale. Eppure ho scoperto che il feto è stato portato qui", racconta una donna bresciana che ha cercato negli elenchi del cimitero monumentale della città dopo aver letto dell'esistenza di questo spazio per i bimbi mai nati, sulla stampa locale. La sorpresa è stata traumatica: "Vedere questa tomba mi ha fatto un effetto strano. Non avevo scelto questa strada e non credo che tutto questo sia rispettoso e decoroso. Sono assolutamente certa di non aver autorizzato la sepoltura perché non la volevo", è lo sfogo della donna bresciana che ora non intende fermarsi. "Chiederemo alla clinica dove la ragazza aveva abortito di poter avere tutta la documentazione medica", spiega l'avvocato Cathy La Torre, a cui la donna si è rivolta.

"Vogliamo conoscere gli atti relativi all'interruzione di gravidanza e alle scelte che sono state prese per il feto. C'è - spiega la legale - una violazione della privacy mentre crediamo che spetterà alla Magistratura valutare che cosa sia accaduto". Un'altra madre bresciana che ha dovuto interrompere la gravidanza anni fa ora si è messa alla ricerca della tomba del feto che aveva in grembo. Il cognome c'è, associato al nome Celeste, ma la data non coincide per un mese di differenza. La donna sta indagando per capire. "Mi hanno comunicato che, se avessi voluto, avrei potuto organizzare un funerale. Non ho voluto. Nessuno - ha aggiunto la donna - mi ha detto che ci sarebbe stata una croce con il mio cognome e ancora oggi spero che non ci sia".