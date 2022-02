Bimbo deve essere operato al cuore. La famiglia vuole solo sangue no vax. Interviene la magistratura

Un bimbo deve subire un delicato intervento chirurgico al cuore all'ospedale Sant'Orsola di Bologna ma la famiglia è no vax e rifiuta trasfusioni di sangue da donatori vaccinati contro il Covid-19. Il caso finisce in tribunale con la decisione che sarà presa dal giudice tutelare.

La pretesa della famiglia e il tam tam negli ambienti no-vax

La notizia è stata rivelata dalla Gazzetta di Modena. Il nodo spunta qualche settimana fa quando la famiglia fa sapere ai medici bolognesi che per il loro bambino non verrà accettato in nessun caso sangue che arrivi da donatori vaccinati contro il Covid-19 e pretende che sia prelevato solo da persone che non si siano sottoposte alla profilassi. Tanto da aver lanciato anche un tam tam in chat di ambienti no-vax per reperire "volontari" non immunizzati pronti a donare il proprio sangue.

L'opposizione dell'ospedale Sant'Orsola e la battaglia legale

Il Sant'Orsola, in accordo col centro trasfusionale, si oppone perché le donazioni di sangue devono seguire protocolli di legge molto rigidi e molto precisi. Proprio per garantire la sicurezza. La famiglia si rivolge agli avvocati e il caso finisce dal giudice.

L'internvento della Procura e l'eventuale limitazione della responsabilità genitoriale

A questo punto però si attiva anche la Procura per i minori di Bologna con un ricorso, presentato il 2 febbraio, al tribunale per i minorenni. Per la decisione sull'autorizzazione all'intervento era stato chiamato in causa il giudice del tribunale di Modena, provincia dove il nucleo risiede. L'intervento della Procura, guidata dalla procuratrice Silvia Marzocchi, è più ampio, a tutela del minore e riguarda un'eventuale limitazione della responsabilità genitoriale.