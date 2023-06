Bimba di 5 anni precipita dal balcone e muore: le indagini e le ipotesi sulla causa del volo fatale

Una bambina di 5 anni è morta dopo essere precipitata dal balcone della abitazione in cui viveva al terzo piano di uno stabile in via Spiniello 32 ad Acerra, nel Napoletano. Inutili i tentativi di salvare la piccola. La Procura di Nola ha disposto accertamenti per ricostruire l'accaduto. Sul posto i carabinieri della stazione di Acerra, il pm di turno e il medico legale: secondo i primi accertamenti la bambina sarebbe caduta per essersi sporta troppo.

A scuola nella mattinata

Secondo quanto si è appreso, la piccola, che frequentava la scuola dell'infanzia, la mattina era andata a scuola e alla fine delle lezioni era stata prelevata dalla mamma e portata a casa. La famiglia della bambina è molto nota in città in quanto gestisce un bar ed un piccolo campo di calcetto nella zona di residenza. La bambina viveva in un parco residenziale insieme ai genitori, a un fratellino e una sorellina poco più grandi di lei.

Le parole dei vicini di casa

"Un angelo dagli occhi azzurri", così ne parlano i vicini, che non riescono a capacitarsi della tragedia. "Era bellissima - raccontano - incontravo spesso la mamma con lei a passeggio, ed era meravigliosa, superattiva. Spesso la mamma la portava al campo dove il nonno gestisce una scuola di calcio, e si divertiva tantissimo. Non riusciamo proprio a capacitarci". Occhi azzurri, sorriso coinvolgente, la bambina era la "luce di casa". "I genitori la adoravano - aggiungono alcuni conoscenti - speriamo che il Signore dia loro la forza necessaria per andare avanti".