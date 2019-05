In cinque anni ha evaso 1 milione di euro. A finire nelle maglie della Guardia di Finanza è il celebre youtuber Stefano Lepri, conosciuto sul web con il nickname St3pny. Le Fiamme Gialle hanno scoperto che il giovane toscano, 23 anni, era riuscito ad aggirare il Fisco attraverso contratti ad hoc stipulati con agenzie pubblicitarie ma non adeguati alla propria professione. Si tratta del primo caso in Italia, ma molti altri sono gli youtuber ad essere già sotto la lente della Guardia di Finanza.

Stefano Lepri ha esordito sul web con un canale You Tube personale, St3pny, dove pubblica video dedicati al mondo dei videogames e racconta retroscena e trucchi. Nel tempo il suo canale è diventato uno dei più visitati e dei più seguiti con quasi 4 milioni di follower. Il giovane toscano è diventata una stella anche sulle piattaforme social ed in particolare su Instagram. L’evasione fiscale non è però nè un fenomeno virtuale nè un videogame come Lepri ha potuto appurare con le contestazioni delle Fiamme Gialle.

Un video di St3pny su You Tube