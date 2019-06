Attenti all’app per smartphone Android che promette di esser gratuita ma vi addebita 100 euro sulla carta di credito

Scarichi una app gratuita e dopo appena 3 giorni ti vengono addebitati 100 euro sulla carta di credito. E’ quanto sta accadendo ad una moltitudine di utenti possessori di uno smartphone Android. Chi ha installato sul proprio telefonino QR Code Reader-Barcode Scanner & QR Code Scanner, sviluppata da QR Code Master, hanno scoperto che dopo aver provato la App si finisce con l’esser inconsapevolmente abbonati alla versione Premium. La prova gratuita dura infatti soltanto 3 giorni e, al termine di questi, l’applicazione - disponibile sul Play Store da oltre un anno - sottrae quasi 100 euro dalla carta dell’utente, per un abbonamento prepagato della durata di 12 mesi.

Utenti sul piede di guerra

La procedura di addebito poco chiara ha fatto inferocire una marea di utenti che ora criticano Google - per non aver ancora rimosso l'applicazione dallo store - e la QR Code Master. La società sviluppatrice dell’App si è limitata a rispondere a poche delle tantissime recensioni negative. “Se cancelli l’abbonamento durante il periodo di test - asserisce QR Code Master - Google non darà seguito al pagamento. Puoi contattare Google Play per ricevere assistenza”. Ma la risposta non ha fatto altro che alimentare ulteriormente le polemiche. Molti utenti, infatti, sostengono di aver inviato la richiesta di cancellazione dell’abbonamento entro i tre giorni di prova, senza però ricevere alcuna risposta. Altri hanno disabilitato l’applicazione, sempre entro i tempi dichiarati dalla società, ma il sistema addebita comunque il costo.