Arriva il green pass esteso: sarà unico per pubblico e privato. Due regioni verso il giallo

Dovrebbe giungere sul tavolo del Cdm (Consiglio dei ministri) giovedì prossimo, dopo la Cabina di Regia, il decreto legge, composto di un solo articolo, che prevede l'estensione del green pass ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e a quelli del settore privato. Lo prevedono fonti ministeriali vicine al dossier.

Novità anche sul fronte dei colori. Due regioni, Sardegna e Calabria, sarebbero molte vicine al passaggio in zona gialla. Secondo quanto emerso dal monitoraggio giornaliero dell'Agenas, nell'Isola il tasso di occupazione delle terapie intensive è salito al 15% ben oltre la soglia limite fissata al 10%.

Nel frattempo sul fronte lavoro il clima è sempre più rovente. A sollevare la temperatura dello scontro ha contribuito l'amministratore delegato di Conad, Francesco Pugliese, che ha lanciato l'idea di mettere in aspettativa non retribuita i dipendenti senza green pass.

La proposta del top manager di Conad ha scatenato la reazione del fronte no vax che prontamente ha avviato una campagna di boicotaggio dell'azienda sui social network.

La proposta di Pugliese tuttavia non è rimasta isolata. Anche Confcommercio ha sottolineato la necessità di introdurre l'obbligo di vaccinazione. "Mettere in sicurezza i lavoratori significa anche prevedere l'obbligo di vaccino o green pass. Per questo riteniamo indispensabile prevedere quest'obbligo per tutto il personale che lavora nei supermercati e nei negozi alimentari di prossimità" ha dichiarato Donatella Prampolini, Presidente di FIDA-Confcommercio.

"Quanto ai tamponi - ha proseguito Prampolini - anche noi siamo d'accordo sul fatto che i relativi costi non siano a carico delle imprese e ci aspettiamo una presa di coscienza da parte del Governo su questo tema". Dichiarazioni che fanno capire che l'estensione del green pass a tutto il mondo del lavoro farà sorgere nuovi problemi non semplici da risolvere per l'esecutvo guidato da Mario Draghi.