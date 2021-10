L’annuncio di Draghi: “La terza dose del vaccino Covid sarà necessaria”

"La terza dose sarà necessaria". Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha risposto in modo chiaro e netto ad una domanda sulla terza dose del vaccino Covid. "La terza dose sarà necessaria. Da quel che si capisce e da quel che il ministro Speranza ha detto, sarà necessaria per certe categorie specialmente. Come al solito si procederà in ordine di importanza, di fragilità, di vulnerabilità, di età, per differenti categorie" ha spietato il premier nella conferenza dopo il Consiglio europeo.

“In Italia grande senso di responsabilità dei cittadini”

"I contagi – ha proseguito - sono molto più in salita in altri paesi europei. Finora in Italia i contagi sono maggiori rispetto a pochi giorni fa, bisogna capire se sono maggiori perché il numero di tamponi è aumentato o se è il prodotto di una diffusione. Noi abbiamo vaccinato di più rispetto ad altri paese europei e rispetto all'Inghilterra abbiamo mantenuto cautele come la mascherina e il distanziamento. I cittadini hanno fatto del loro meglio, con grande senso di responsabilità”

Brusaferro: siamo ancora in pandemia, prudenza

Le parole del premier Draghi hanno trovato supporto in quelle di Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss). "Siamo ancora in pandemia anche se fortunatamente la circolazione del virus è più limitata che in altri Paesi e in Italia siamo in una fase molto positiva. Ma questo è stato possibile perché abbiamo adottato comportamenti di prudenza. L'obiettivo è tornare alla piena socialità ma in questo momento la cosa migliore è sforzarsi di mantenere la curva più bassa possibile, aumentare le vaccinazioni e mantenere le attività aperte come la scuola" ha affermato lo scienziato durante la conferenza stampa per la presentazione dei dati settimanali.

Silvio Brusaferro (Ansa)

“Elevata efficacia vaccino contro varianti”

Brusaferro ha poi rassicurato sulla capacità dei vaccini nel contrastare la pandemia. "Sia per la variante alfa che delta – ha spiegato - l'efficacia del vaccino anti-Covid rimane molto elevata contro ospedalizzazioni e decessi e anche per quanto riguarda il contrarre l'infezione".

“86 sequenziamenti variante Delta plus”

Sullo sfondo rimane però il timore di nuove mutazioni del virus. "Sulla nuova variante Delta plus ci sono al momento in Italia numeri di sequenze limitati, presenti in molte regioni. Tutto il sistema è in questo momento allertato. Sono stati fatti 86 sequenziamenti al 19 ottobre e sono distribuiti un pò in tutte le Regioni" ha spiegato il presidente dell'Iss