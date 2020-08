Anno scolastico al via, lezioni in presenza ma senza mascherina: tutte le risposte ai dubbi di studenti e genitori

Il calendario scolastico è da sempre una prerogativa delle Regioni, ma quest'anno, per la prima volta, si è deciso per una data unitaria, il 14 settembre (per l'avvio dei corsi di recupero), per simboleggiare la scuola che riparte tutta insieme. Hanno però fatto subito una scelta autonoma la Provincia di Bolzano, dove i ragazzi torneranno in classe il 7 settembre, il Friuli dove si rientrerà il 16 settembre, la Sardegna (22 settembre), la Puglia e la Calabria (24 settembre). Ora a questo fronte rischiano di aggiungersi altre Regioni: l'Abruzzo, dove il governatore Marco Marsilio si dice "fortemente orientato" alla riapertura degli istituti il 24 settembre dal momento che il 20 e il 21 ci sono le elezioni regionali, le scuole devono essere quindi chiuse per allestire i seggi elettorali e poi sanificarle dopo il voto, e quindi non avrebbe senso aprirle e chiuderle nell'arco di pochi giorni. Anche in Basilicata la data di avvio dell'anno scolastico potrebbe cambiare, dal 14 al 24 settembre (in quest'ultimo caso, con fine delle lezioni l'11 giugno 2021). E c'è pure la Campania dove il governatore Vincenzo De Luca deciderà nei prossimi giorni se confermare o non la data del 14, sulla base dei dati del contagio e dei numeri del personale scolastico che ha fatto il test per il covid19.

Si è deciso da tempo invece che si tornerà a scuola il 7 settembre in Alto Adige ma qui non è una novità: già gli anni scorsi gli studenti di questa zona d'Italia sono tornati a scuola in anticipo. Anche a Vo la località padovana, diventata "zona rossa" insieme a Codogno, la campanella suonerà il 7: si potrà così "rodare" l'organizzazione scolastica in vista della visita del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, prevista per il 14 settembre. Rientro anticipato anche all'istituto comprensivo di Mortara, nel Pavese, che include elementari e medie: l'inizio è anticipato di una settimana sfruttando l'autonomia scolastica. Per il resto, le decisioni di gran parte delle Regioni sono state in linea con quanto comunicato dal ministero dell'Istruzione: il 14 settembre è infatti la data di inizio delle lezioni nel Lazio, Emilia Romagna, Lombardia (ma qui il 7 apre la scuola dell'infanzia), Marche, Molise, Toscana, Liguria, Piemonte, Sicilia, Provincia di Trento, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto. "Al momento non è in programma alcun spostamento dell'anno scolastico”.

Restano comunque tantissimi i dubbi e le perplessità di genitori e studenti, come anche, a dirla tutta, di presidi e insegnanti. Ai quesiti ha provato a rispondere il ministero dell'Istruzione, in una sorta di guida su come affrontare il rientro post-lockdown.

Mascherina Sì, mascherina No

Niente lezioni a distanza, ma in presenza e senza mascherina, a meno che non sia possibile garantire il distanziamento fisico tra gli studenti. Un'ulteriore decisione del Comitato Tecnico Scientifico, comunque, è prevista per i primi giorni di settembre, quando si prenderà anche una decisione sull'uso dei dpi nei luoghi comuni. L'ingresso dei ragazzi a scuola potrà essere scaglionato, una decisione che sarà presa in autonomia da istituto a istituto. Ogni scuola fornirà quotidianamente le mascherine a tutto il personale e agli studenti.

Cosa fare in caso di febbre oltre i 37,5°

Gli studenti dovranno misurare la propria temperatura corporea a casa. Qualora questa superi i 37,5° sono obbligati a restare nel proprio domicilio I genitori informano anche il pediatra o il medico curante che, in caso di sospetto Covid-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione per l'esecuzione del test. Il Cts non ha reputato opportuna la rilevazione della temperatura corporea all'ingresso delle scuole né per gli alunni, né per il personale.

Cosa accade in caso di focolaio o positività

Nel caso in cui uno studente manifesti sintomi del coronavirus, la scuola deve allertare il referente per Covid-19 che fa avvertire immediatamente i genitori. L'alunno deve essere dotato di una mascherina chirurgica (se maggiore di sei anni) e ospitato in una stanza dedicata dove sarà necessario procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto. Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e indossare la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore. I genitori devono contattare il pediatra o il medico di base per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. In caso di positività il Dipartimento di prevenzione della Asl notifica il caso e la scuola avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.

Il rientro dopo la guarigione

Per il rientro bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) dell'alunno. La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di prevenzione con le attività di tracciamento dei contatti, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Stesse modalità anche per quanto riguarda i lavoratori scolastici.

Quarantena per gli altri

Se un alunno o un lavoratore risultasse positivo al Covid-19, il Dipartimento di prevenzione valuterà la possibilità di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e all'eventuale personale scolastico.

Eventuale chiusura delle scuole

La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal Dipartimento di prevenzione della Asl.