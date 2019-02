Allerta meteo, venti forti e neve al Centrosud: mercantile incagliato e scontro fra due navi

Comincia a fare danni il vento forte che sta colpendo il Centrosud: a Ischia incidente fra due navi mentre sul litorale di Bari si è incagliato un mercantile e pure il rimorchiatore che era partito per i soccorsi. Sulla base delle previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede, a partire dalla serata di oggi, venti forti e di burrasca su Sardegna, Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. Dalla notte si prevedono inoltre nevicate sparse a quote superiori a 200-300 metri, ma localmente fino a livello di pianura, su Abruzzo, Molise e Puglia. Dalle prime ore di oggi la neve interesserà anche Campania, Basilicata e Calabria a quote superiori a 200-300 metri, ma localmente fino a livello di pianura. Sopra i 400-600 metri la neve cadrà invece sulla Calabria centro-meridionale e sulla Sicilia.

Incidente tra due navi nel porto di Ischia

Un incidente tra due navi è avvenuto nel porto di Ischia a causa del forte vento. La motonave "Don Peppino", della Gestur, che era in fase di attracco con grande difficoltà a causa delle avverse condizioni marine, ha impattato contro la prua della motonave "Benito Buono" della Compagnia "Medmar". La motonave "Benito Buono" ha riportato leggeri danni. Non vi sono stati feriti. La motonave "Don Peppino" impossibilitata ad attraccare per il vento è ripartita alla volta di Pozzuoli senza effettuare lo scalo nel porto di Ischia.

Mercantile turco arenato su litorale Bari

Una nave mercantile turca spianta dalle raffiche di vento e della mareggiata si è arenata sul litorale sud di Bari, all'altezza della spiaggia di Pane e Pomodoro. Sul posto sono al lavoro mezzi della Capitaneria di porto. Un rimorchiatore ha tentato inutilmente di avvicinarsi alla nave per agganciarla e trainarla al largo. Le condizioni del mare non hanno sinora consentito di portare a termine l'operazione. A bordo c'è l'equipaggio, 15 persone. La nave è arenata sul basso fondale sabbioso e sbatte contro i frangiflutti.

S'incaglia pure il rimorchiatore

Mentre tentava di prestare soccorso al mercantile turco Efe Murat, il rimorchiatore Galesus, con a bordo tre persone, si è arenato sul basso fondale sabbioso ed è finito contro la barriera frangiflutti della spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari a causa del forte vento. Al momento non si segnalano problemi di alcun genere agli equipaggi delle due imbarcazioni. In soccorso sta ora giungendo a Bari un elicottero dalla base di Catania della Guardia Costiera.

Forte vento a Napoli, stop a collegamenti isole

Raffiche di vento forti a Napoli, mare mosso nel Golfo, che ha portato alla sospensione quasi totale dei collegamenti con le isole, e fiocchi di neve nella zona collinare della città ed a Pozzuoli. In Campania, le scuole sono chiuse per decisione dei sindaci a Napoli, Benevento, ed in diversi Comuni dell' area Vesuviana e del Salernitano. Al momento non si segnalano danni di rilievo, ma il Centralino dei Vigili del Fuoco di Napoli ha ricevuto numerose chiamata per caduta di intonaci e pezzi di cornicione.

Campania; Protezione civile proroga allerta

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l' allerta meteo fino alle 24 di domenica. Le previsioni sono di forti venti nordorientali, mare agitato al largo e lungo le coste esposte. Sono possibili mareggiate. Il vento soffia a Napoli con una velocità tra i 40 ed i 60 km all' ora e fino a 70 km sulle montagne e nelle zone interne della regione. Numerose richieste di intervento per caduta di alberi sono giunte al centrali dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Napoli. Non si segnalano, per ora, feriti.

Alberi su E45 in Umbria per vento

Disagi per il vento in varie zone del'Umbria dove si segnalano anche alberi caduti su auto in transito lungo la E45. Nessuno è rimasto ferito. A Perugia i vigili del fuoco sono impegnati per varie piante cadute a Ponte Pattoli, Villa Pitignano e Bosco: qui una pianta è caduta sulla E45 coinvolgendo due vetture di passaggio. Alberi caduti a causa del forte vento anche a Foligno e Spello, a Collepepe e Massa Martana: anche qui una pianta caduta sulla E45 in direzione Perugia ha reso necessaria la chiusura temporanea del tra traffico, poi riaperto a metà mattinata, come riferisce l'Anas. Oltre al vento i vigili segnalano anche incendi di bosco.