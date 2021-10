Allarme maltempo, allerta rossa in Liguria. Assessore P. Civile: “Questo è solo l'inizio”

Il maltempo irrompe nella lunga estate italiana, segnando in maniera violenta la fine della bella stagione. Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna sono le regioni al momento più colpite dagli eventi meteorologici più estremi. La prima, è passata da un’allerta arancione al rosso poco fa. Le precipitazioni diffuse e persistenti non hanno lasciato spazio ad alternative. Nell’imperiese è stato chiuso anche il centro vaccinale di Asl1 del Pala Bigauda. Ma disagi pesanti sono stati segnalati soprattutto a Savona. Molte le sedi stradali finite sotto le acque del Letimbro, ingrossatosi: il Comune segnala alcuni problemi sulla strada del Santuario e raccomanda pertanto ai cittadini la massima prudenza. Nelle zone di Pontivrea è stata segnalata l’esondazione in alcuni punti del torrente Erro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Temporaneamente chiuso il tratto dell’autostrada A26 tra Masone e Ovada, in direzione nord. Si sono verificati alcuni smottamenti che hanno interessato la sede autostradale. Uscita obbligatoria a Masone. Rimane chiuso, al momento, anche il tratto dell'Autofiori tra Ceva e il bivio A6/A10 Savona verso il bivio con l'autostrada A10, in direzione sud. Il meteo.

"In questa notte di allerta meteo - scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, forti temporali hanno colpito soprattutto Savona e l’entroterra savonese. Il torrente Letimbro è esondato in zona Santuario e si registrano criticità anche sull'Erro a Pontinvrea. Diverse strade risultano allagate, sul posto volontari e vigili del fuoco sono già in azione e anche in città la situazione sta peggiorando". Le prossime ore saranno molto delicate, è previsto un ulteriore peggioramento su Savona e Genova.

"La nostra colonna mobile e i volontari – fa sapere l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone che dalla Sala Operativa regionale segue l'evolversi della perturbazione - sono al lavoro sulle situazioni di criticità che si sono verificate fin dalla mattina nel Savonese. Questo però è solo l'inizio, ci aspettiamo un peggioramento". Giampedrone ha confermato che l'unico Comune alluvionato è Pontinvrea (Savona) dove è esondato l'Erro. Continua a piovere nel savonese a causa della permanenza della convergenza della perturbazione che al momento si è fermata nell'entroterra alle spalle di Savona e Genova. Difficile la situazione ad Altare, con frane e strade allagate nel centro della città. Chiusa al traffico la provinciale 5. Il torrente Bormida di Spigno, a Ferrania, ha superato il primo livello di guardia.

Allerta rossa anche per il Piemonte

L'allerta maltempo in Piemonte diventa rossa. Nell'ultimo aggiornamento di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) la criticità prevista per il maltempo diventa massima in un'area a sud est, nei bacini dei fiumi Belbo e Bormida, e, domani anche a nord, nell'Alto Novarese e nel Verbano-Cusio-Ossola. Allerta arancione anche in Valle Tanaro, tra Cuneo ed Alessandria, sulla pianura settentrionale, in valle Scrivia (Alessandria) e nelle vallate Sesia (Vercelli), Cervo (Biella) e Chiusella (Torino). I fenomeni più intensi sono previsti tra la serata di oggi e la mattinata di domani.

Emilia Romagna in allerta arancione fino a martedì

È stata estesa anche alla giornata di martedì 5 ottobre l'allerta arancione per temporali e vento in vigore già oggi per le zone appenniniche dell'Emilia-Romagna. Domani, fanno sapere Protezione civile regionale e Arpae, in particolare nella prima parte della giornata sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, sulla zona appenninica centro-occidentale della regione e sulle pianure occidentali. Lungo la catena appenninica sono previsti venti di burrasca forte con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore. Sul resto del territorio si prevedono venti di burrasca moderata.

Toscana annuncia criticità arancione

In Toscana in base al bollettino emesso dalla Sala unificata della protezione civile è prevista criticità arancione per temporali forti dalla mezzanotte di martedì 5 ottobre fino alle 6, sempre del 5 ottobre, nelle zone a nord ovest e lungo tutta la costa compreso l'Arcipelago, con particolare intensità di pioggia prevista in provincia di Massa Carrara, già a partire dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 4 ottobre. Sempre per oggi è livello di criticità gialla per mareggiate e temporali lungo la costa, le isole e nella parte nord ovest della Toscana, la stessa in cui dalla mezzanotte del 5 ottobre scatterà l'allerta arancione. Da mezzanotte del 5 ottobre e fino alle 6 dello stesso giorno tutta la Toscana sarà interessata inoltre dalla criticità gialla per temporali anche nell'interno, eccetto la Val tiberina e la Valdichiana. Dal pomeriggio di oggi vento di Scirocco forte sull'Arcipelago, sulla costa grossetana e sui rilievi nord-occidentali. Da domani Libeccio con raffiche anche forti sulla costa centro settentrionale.

Il Veneto verso l’allerta "gialla"

La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione (allerta "gialla") per il maltempo atteso sul territorio regionale fino alla mezzanotte di mercoledì 6 ottobre. L'avviso riguarda i bacini idrografici Alto Piave; Piave Pedemontano; Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Adige-Garda e Monti Lessini e Basso Brenta -Bacchiglione. Per i bacini Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna e Livenza, Lemene e Tagliamento lo stato di attenzione riguarda solamente la rete idraulica secondaria. Si segnala inoltre la possibilità di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide sulle zone pedemontane e montane.

Il meteo nei prossimi giorni

La perturbazione che fino a martedì determinerà maltempo su parte d'Italia, con i fenomeni che tenderanno a concentrarsi al Sud, favorirà la formazione di un vortice di bassa pressione nel corso della settimana proprio intorno allo Stivale. La sua posizione favorirà un graduale miglioramento del tempo da metà settimana al Nord e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, mentre provocherà condizioni di instabilità sul versante adriatico e al Sud, con fenomeni che potranno risultare a tratti anche forti. Aria più fredda che alimenterà il vortice, provenendo dall'Europa nordorientale, determinerà un calo delle temperature nei prossimi giorni, soprattutto su adriatiche, Nordest e al Sud, portandosi anche su valori inferiori alle medie stagionali da giovedì. Vediamo i dettagli:

Mercoledì

Schiarite al Nordovest salvo ultimi rovesci sul Levante Ligure, inizialmente ancora maltempo su Lombardia e Nordest con piogge e rovesci diffusi che tenderanno però ad attenuarsi con passare delle ore, fino al subentro di schiarite a fine giornata sul Triveneto. Maltempo sulle regioni centrali con rovesci e temporali che tenderanno a concentrarsi sulle zone interne e sul versante adriatico, mentre si andrà verso la variabilità su quello tirrenico. Instabile al Sud con rovesci soprattutto su Sicilia e regioni ioniche. Temperature in generale diminuzione.

Giovedì

Schiarite al Nord, Sardegna e tirreniche centro-settentrionali, salvo residui piovaschi sulle coste venete, in esaurimento. Instabile sulle regioni adriatiche centrali con piogge e rovesci insistenti, ma tendenti ad attenuarsi sulle Marche. Instabile anche al Sud con piogge e qualche temporale, salvo maggiore variabilità su Puglia, coste campane e regioni ioniche dove si avranno anche alcune schiarite. Temperature in ulteriore calo, specie al Sud.

Venerdì

Bel tempo prevalente al Nord, Sardegna e tirreniche centro-settentrionali, instabile o perturbato su adriatiche e regioni meridionali con piogge e rovesci intermittenti, tendenti ad attenuarsi sulla Sicilia. Temperature stabili o in ulteriore lieve calo al Sud.