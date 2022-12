Non si da pace la madre di Alessia Sbal, la donna di 42enne uccisa il 4 dicembre scorso da un tir mentre si trovava sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Tina Angiolini, nonostante il dolore per la perdita della figlia ha trovato la forza di rinnovare il suo appello: "chi ha visto qualcosa si faccia avanti, ci aiuti ad arrivare alla verità, ma ora la mia unica preoccupazione è organizzare l'ultimo saluto ad Alessia".

Arrestato il camionista

Una vicenda quella della morte di Alessia su cui gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza mettendo in fila tutti gli elementi raccolti nell'attività istruttoria. Nei confronti di Flavio Focassati, il 47enne agli arresti domiciliari da mercoledì scorso, i magistrati di piazzale Clodio al momento contestano il reato di fuga dopo incidente, definito dall'articolo 189, comma 6 del Codice della Strada. Il quarantenne, che si trova ai domiciliari, era alla guida del camion che ha travolto la donna.

La lite in strada

I due, secondo quanto emerge anche da alcune telefonate fatte dalla vittima al 112, intorno alle 20.30 di domenica - come riportato da alcuni quotidiani - si trovavano sulla corsia di emergenza del Gra, a poca distanza dallo svincolo di Casalotti. La donna aveva fatto accostare il camionista dopo essere stata urtata dal mezzo. In base agli elementi raccolti, anche grazie alle telefonate registrate al numero di emergenza, tra i due sarebbe quindi avvenuta una lite. "Guarda che hai fatto" dice Alessia al camionista che però replica di averla "appena toccata". A questo punto Focassati risale a bordo del tir e riparte. La vittima, che è ancora al telefono, grida "fermati!", poi più nulla.

Il testimone

Questa versione sembra trovare conferma anche nella testimonianza di Paolo Piccini. Il quale ha raccontato di aver assistito a un incidente tra una Panda e un Tir. Il camion colpiva il retro dell’automobile danneggiandola, la persona alla guida della Panda accelerava per affiancarsi al conducente e lo costringeva a fermarsi nella corsia d’emergenza. Questo potrebbe essere esattamente l’antefatto di quello che è accaduto dopo. Ovvero la lite tra Sbal e Focassati e la decisione del camionista di lasciare il luogo dell’incidente.

I familiari non credono all’incidente

Ma i familiari non credono all'ipotesi dell’incidente. Per questo stanno cercando testimoni. Non è chiaro per quale motivo Alessia avesse deciso di fermarsi sulla corsia di emergenza, forse un guasto alla sua auto? Stava chiedendo aiuto per qualche motivo? Forse il tir la stava inseguendo? Chiunque abbia informazioni può presentarsi di fronte agli agenti della Polizia Stradale di Settebagni, che stanno seguendo il caso.

I dubbi della sorella di Alessia

"Mia sorella aveva paura e ha chiamato il 112 – ha dichiarato a La Repubblica la sorella della vittima, Ilaria – la prima chiamata dura 23 secondi, la seconda, in arrivo dal 112, un minuto. Alla terza, sempre in arrivo dal 112, Alessia non riesce a rispondere: vuol dire che ha parlato con qualcuno che le ha dato il consiglio di uscire dall'auto e ha messo il giubbetto. Mi chiedo il perché", dice la sorella di Alessia."Mia sorella non ha più un volto, voglio sapere cosa è successo: non so neanche se l'auto ha riportato danni – ha continuato la sorella –. Le telecamere si trovano distanti, una al chilometro prima e un'altra a quello successivo. E non sembrano esserci danni al guard rail".

L’ipotesi dei magistrati

La posizione Flavio Focassati è al vaglio degli inquirenti anche per l'ipotesi di omicidio stradale: chi indaga vuole accertare se l'uomo abbia compiuto manovre pericolose con il camion o se abbia travolto la donna, superando la Panda di Alessia che era ferma davanti al tir, in modo involontario così come avrebbe sostenuto dopo essere stato fermato. Sbal sarebbe stata colpita dal mezzo pesante proprio nell'angolo cieco del veicolo nella zona centrale-posteriore destra. Ad allertare i soccorsi poi una serie di telefonate di altri automobilisti che hanno notato sul ciglio della strada il corpo della 42enne che lavorava in un centro estetico.