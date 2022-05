Addio a De Mita, folla a funerali transenne e maxischermo. Molti rappresentanti della politica: presente anche Mattarella

In tanti a Nusco per i funerali di Ciriaco De Mita, celebrati dal vescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Pasquale Cascio. Partecipa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: ad accogliere il Capo dello Stato, all'esterno della cattedrale, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Presente anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Appena entrati nella cattedrale, Mattarella e Di Maio hanno espresso il proprio cordoglio ai familiari del leader Dc morto ieri. La maggior parte dei presenti però non può accedere alla piccola cattedrale di Nusco: la strada d'accesso è stata transennata, e il rito può essere seguito attraverso un maxischermo montato in una piazza a circa duecento metri dalla chiesa.

Foto Ansa

"Da laico cristiano De Mita ha sempre pensato al popolo", ha detto nel corso dell'omelia della cerimonia funebre il vescovo Pasquale Cascio, che ha presieduto il rito con il vescovo emerito di Salerno, Gerardo Pierro. De Mita, ha concluso mons. Cascio, "ha servito il nostro Paese con l'intelligenza della fede".

A Nusco, oltre al governatore Vincenzo De Luca, il sindaco di Benevento Clemente Mastella (a lungo portavoce del segretario dc negli anni Ottanta) e numerosi esponenti della politica, dagli ex ministri Angelino Alfano e Nicola Mancino a Giuseppe Gargani, storico ex dc: "Mi mancheranno i suoi rimproveri", ha detto ai cronisti. A rappresentare la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica saranno Ettore Rosato e Sergio Puglia.