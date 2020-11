Roma, 7 nov. (askanews) - 119 pazienti in più in terapia intensiva, 1104 persone ricoverati con sintomi nelle ultime 24 ore. Lo si legge nel quotidiano bollettino del ministero della Salute.Ieri si era registrato un aumento di 749 ricoveri e di 124 terapie intensive.I ricoverati con sintomi sono oggi 25.109, in terapia in tensiva si trovano 2.634 pazienti.