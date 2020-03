Coronavirus, Zaia: situazione è ancora preoccupante

Venezia, 27 mar. (askanews) - "La situazione è ancora preoccupante. Le ordinanze che ho fatto restano vigenti". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della quotidiana conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus, presso la sede della Protezione Civile di Marghera (Venezia). "Non le facciamo per essere sadici ma siamo estremamente convinti che il regime di isolamento volontario indotto stia dando dei risultati; rispetto al modello abbiamo 3 giorni di ritardo ed è solo grazie all'impegno dei veneti". "Dietro l'angolo - ha sottolineato Zaia - c'è comunque il nemico e cerchiamo di non superare mai quell'angolo. Cari cittadini vi prego di cuore di restare a casa".