Covid, 2.494 nuovi casi nelle 24 ore. 49 decessi

Roma, 12 ott. (askanews) - Sono 2.494 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati di Ministero della Salute-Iss. 49 le vittime. Gli attualmente positivi sono 82.546. 3.997 i guariti. Prosegue il lento calo di ricoveri sia in area medica (-23 rispetto a ieri) che nelle terapie intensive (-4). 315.285 i tamponi processati, fra molecolari e antigenici con un tasso di positività che si attesta a 0,8%, in diminuzione rispetto a ieri. 86.449.863 le dosi di vaccino somministrate in totale.