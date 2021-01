Salvini,squallido Conte cerchi parlamentari per salvarsi

(ANSA) - PALERMO, 08 GEN - "Mi risulta che ci sia Conte attaccato al telefono che promette mari e monti: diciamo che un presidente del Consiglio con una campagna vaccinale partita con difficoltà e con una situazione economica preoccupante a Palermo come a Milano che passi il suo tempo non a risolvere i problemi degli ospedali o delle imprese ma a cercare parlamentari per salvare la sua poltrona è squallido". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Palermo. (ANSA).