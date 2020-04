84enne morto durante rapina in casa nel Palermitano, 4 arresti

Roma, 17 apr. (askanews) - Su disposizione della Procura di Palermo, i carabinieri di Carini (Palermo) hanno arrestato 4 persone per l'omicidio dell'84enne Mercurio Nepa, trovato morto il 9 settembre 2019 nella sua abitazione a Terrasini. I 4, di età compresa tra i 27 ed i 35 anni, tutti pregiudicati, domiciliati tra Terrasini e Carini, sono accusati di omicidio e rapina, aggravati e in concorso.L'anziano Mercurio Nepa, detto "Mike", era un ex imprenditore che per decenni aveva vissuto negli USA: il 9 settembre 2019 venne trovato cadavere all'interno della propria abitazione, con la porta aperta, l'appartamento a soqquadro e parzialmente immobilizzato con delle legature sul corpo e sulle gambe.La morte dell'anziano aveva suscitato molta preoccupazione nella comunità di Terrasini e da subito gli investigatori avevano ipotizzato una rapina in abitazione finita in modo tragico.Le indagini hanno portato ad avvalorare sempre più tale ipotesi - anche grazie all'esito degli esami sui campioni biologici, analizzati dai carabinieri del Ris di Messina, alle risultanze dell'esame autoptico e all'attività investigativa condotta anche attraverso attività tecnica di intercettazione dai carabinieri di Carini: i presunti autori dell'omicidio, tutti con precedenti specifici, si sarebbero introdotti nella notte tra l'8 e il 9 settembre 2019 nell'abitazione del Nepa per impossessarsi di contanti e preziosi che l'anziano era solito nascondere in casa, avrebbero legato mani e piedi a scopo di rapina l'anziana vittima, già affetta da patologie pregresse, e ne avrebbero così provocato la morte per la violenza dell'azione.