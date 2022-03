8 marzo, Di Biase: 'Giornata che va celebrata tutti i giorni'

Roma, 8 mar(Adnkronos) - “Abbiamo voluto invitare delle donne che hanno per la loro azione, per il loro impegno, per il loro lavoro reso orgogliosa la nostra Regione e non soltanto, il nostro Paese”. Lo ha detto Michela Di Biase, Consigliera segretaria del Consiglio regionale del Lazio, a margine del convegno ‘L’Italia delle donne’, svoltosi presso la sala Mechelli della sede di via della Pisana. “Oggi - ha continuato la Di Biase - avremo la possibilità di ascoltare dei modelli positivi di donne che hanno con il loro lavoro contribuito a rendere prestigio al nostro Paese. Oggi il Consiglio regionale del Lazio vuole riflettere e ricordare che la giornata dell’8 marzo, la giornata internazionale della donna, è una giornata che va celebrata simbolicamente perché anche i simboli sono importanti, ma va celebrata tutti i giorni. Quindi noi speriamo che proprio attraverso queste donne il messaggio arrivi ai ragazzi che oggi sono collegati con noi e sono anche presenti in sala e contribuisca a formare le loro coscienze”.