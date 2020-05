Disponibile il 730 precompilato: come fare la dichiarazione dei redditi al tempo del Covid

E' disponibile da oggi martedì 5 maggio la dichiarazione precompilata sul portale dell'Agenzia delle entrate, con il posticipo delle date di 20 giorni rispetto al precedente 15 aprile, come disposto dal decreto "Cura Italia". Con il Dl 9/2020 era già stato posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo il termine per la trasmissione di dati al Fisco da parte degli enti terzi come assicurazioni, banche, enti di previdenza, università, amministratori di condominio eccetera. La certificazione unica è in ogni caso disponibile dallo scorso 30 aprile.

Autonomi e redditi non dichiarabili nel 730

Per le certificazioni uniche (Cu) dei redditi esenti e di quelli autonomi minimi e forfettari, il termine per la trasmissione è fissato al 2 novembre.

Scadenza per l'invio

Per effetto dei recenti decreti, l'invio del modello 730 è stato posticipato entro il 30 novembre. Per chi si avvale del servizio del Caf, i rimborsi Irpef sono collegati alla data di presentazione del modello, per cui chi presenterà il 730 a giugno otterrà il rimborso a luglio (ma ad agosto per i pensionati). Data anche l'emergenza da pandemia, chi volesse delegare altro soggetto a presentare il 730 in sua vece, può inviare copia telematica (anche con foto fatta con cellulare) la delega precompilata a Caf e altri professionisti del settore. E' possibile inviare via mail o chat una scansione, sempre accompagnata da documento di indentità.