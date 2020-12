Coronavirus, 16.202 nuovi casi e 575 decessi in 24 ore

Roma, 30 dic. (askanews) - Sono 16.202 i nuovi casi di Covid 19 registrati in Italia, dove nelle ultime 24 ore sono avvenuti 575 decessi. Sale così a 73604 in numero complessivo dei morti nel nostro Paese da inizio Pandemia.Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 169.045 tamponi, 40305 in più di ieri.E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute Iss.Attualmente in Italia sono positive 564.395 persone, 4333 meno di ieri. I guariti salgono a 1.445.690, 19960 più di ieri.