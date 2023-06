Pa, Angeleri: importante cooperazione pubblico-privato

Roma, 23 giu. (askanews) - "Nel processo di digitalizzazione della Pa è importante tenere conto che gli interlocutori dei servizi, in particolare leimprese, appartengono a un mondo applicativo decisamente più avanzato. In passato spesso si è seguito un metodo troppo autoreferenziale nello sviluppo delle innovazioni, che non considerava a sufficienza le esigenze e le skill del target di riferimento.

Questa volta ci auguriamo che non sia così e perevitarlo è importante far leva sulle competenze", lo ha detto questa mattina Pierfrancesco Angeleri, presidente di Assosoftware, intervenendo a un talk organizzato da The Watcher Post dedicato al tema della nuova Pa. "Dobbiamo tornare ad avere un rapporto tra pubblico e privato meno distante. Servericostruire un patto per progettare insieme il futuro. Con questo governo sembra ci siano tutte le premesse per lavorare insieme e la best practice adottata nel caso dell'Anagrafica nazionale unica ne è una ottima dimostrazione".