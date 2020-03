60mila i prodotti sequestrati da inizio emergenza coronavirus

Roma, 17 mar. (askanews) - Circa 60.000 prodotti appartenenti alle categorie merceologiche medicinali, strumenti e apparecchi medicali, disinfettanti e prodotti per l'igiene, sono stati sequestrati in Italia dalla Guardia di Finanza dall'inizio della crisi legata alla diffusione del coronavirus.Di questi 5.000 sono stati intercettati in dogana e 55.000 sequestrati in fase di commercializzazione, sia al dettaglio che all'ingrosso.I sequestri hanno interessato l'intero territorio nazionale, con prevalenza in Lombardia, Piemonte, Campania e Puglia, e sono stati il frutto di attività investigative caratterizzate, anche, dal costante monitoraggio del web.Tra le principali operazioni portate a termine quella del Gruppo Pronto Impiego di Torino, che con il contributo di altri Reparti del Corpo in molte regioni italiane, ha sequestrato circa 8.000 mascherine filtranti, segnalando alla Procura 36 persone e 16 società per i reati di frode in commercio e di false indicazioni qualitative e di origine.Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano ha, invece, sequestrato alcune centinaia di mascherine protettive e prodotti disinfettanti per l'igiene personale per la fattispecie di "manovre speculative su merci". Le indagini hanno individuato nove soggetti, nazionali ed esteri, attivi in Italia, che hanno innalzato i prezzi dei predetti beni dal 100 al 400% rispetto al valore di mercato antecedente alla crisi sanitaria in atto.Tra le altre operazioni portate a termine, quelle nelle provincie di Napoli e Bari.