Coronavirus, il S. Raffaele conferma: Briatore positivo al Covid

Milano, 26 ago. (askanews) - Alla fine è arrivata la conferma ufficiale: Flavio Briatore è positivo al coronavirus Sars-Cov2 ed è in isolamento. Lo ha reso noto lo stesso ospedale San Raffaele di Milano, dove l'imprenditore è ricoverato da domenica 23 agosto, anche se, spiega la nota, il ricovero sarebbe inizialmente avvenuto "per una specifica patologia diversa dal Covid-19".Briatore, spiega il San Raffaele, è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone per il Covid-19, poi risultato positivo.Di conseguenza è stato attivato il protocollo standard che prevede l'isolamento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività "nel rispetto delle norme anti-contagio".Nei giorni scorsi Briatore è stato protagonista di un'accesa polemica per la decisione del governo e delle autorità sarde di chiudere discoteche e locali da ballo in seguito all'aumento dei contagi da Sars-Cov2 soprattutto tra i giovani; una decisione che avrebbe causato la chiusura anticipata del suo "Billionaire" a Porto Cervo che però si è rivelato un focolaio di contagio con una sessantinca di casi positivi riscontrati principalmente tra il personale del locale, tra cui un barista, in gravi condizioni e ricoverato in terapia intensiva e, appunto, lo stesso titolare.