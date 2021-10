Auto fuori strada e poi si incendia, morta una donna

(ANSA) - DERUTA (PERUGIA), 30 OTT - Una donna poco più che trentenne originaria di Torgiano è morta nella notte dopo che l'auto della quale era alla guida è finita fuori strada incendiandosi. L'incidente è avvenuto nella zona di San Nicolò di Celle, nella zona di Deruta, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri. La donna viaggiava su una vettura con doppia alimentazione, a benzina e a gas, finita fuori strada e quindi contro un albero. Dopo che i vigili del fuoco hanno spento le fiamme divampate è stato trovato il corpo. Saranno ora gli accertamenti medico-legali a chiarire le esatte cause della morte. Sul posto i carabinieri della compagnia di Todi per chiarire quanto successo. (ANSA).