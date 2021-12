Professore ucciso a Tarquinia, fermato un uomo

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - E' piantonato in ospedale l'uomo fermato per l'omicidio di Dario Angeletti, il professore associato dell'università della Tuscia trovato morto in auto nei giorni scorsi. L'uomo è un 70enne che lavorava in ambito universitario. Secondo quanto si è appreso, la sua macchina è stata ripresa da una telecamera che inquadra da lontano il parcheggio delle Saline dove è stata ritrovata la vittima. Durante la perquisizione il 70enne ha accusato un malore ed è stato portato in ospedale dov'è ancora ricoverato. Per l'omicidio si seguirebbe la pista passionale. (ANSA).