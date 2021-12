Maltempo: allerta meteo, pioggia e venti forti al centro sud

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Una nuova perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore l'Italia portando piogge, venti forti e anche nevicate sulle regioni centrali e meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che prevede a partire dalle prime ore di venerdì precipitazioni localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e venti di burrasca, su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Attese inoltre nevicate a quote collinari su Emilia-Romagna e Toscana, con locali sconfinamenti fino a quote di pianura e con apporti al suolo deboli, localmente moderati alle quote più alte. (ANSA).