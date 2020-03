Coronavirus, Revolut sostiene Fondazione Humanitas

Roma, 12 mar. (askanews) - Revolut, conto online che permette di gestire il denaro via app, annuncia la collaborazione con Fondazione Humanitas per la Ricerca in un appello volto a supportare l'Istituto Clinico Humanitas nell'emergenza coronavirus.Tutte le donazioni verranno utilizzate per acquistare dispositivi e materiali sanitari per proteggere dall'infezione soprattutto i pazienti più fragili e ad alto rischio come quelli del Day Hospital Oncologico. I pazienti colpiti da tumore, sottoposti a terapie oncologiche, hanno le difese immunitarie più basse rispetto al resto della popolazione. Sono quindi più esposti a rischio di infezione.È possibile creare un account Revolut gratuito in pochi minuti e donare attraverso la funzione Donazioni all'interno dell'app, che permette agli utenti di arrotondare i propri pagamenti e donare la differenza. In alternativa è possibile impostare una donazione ricorrente o effettuarne una singola.Il 100% delle donazioni - informa una nota - verrà devoluto in beneficenza, Revolut non applica nessuna commissione. Non esiste un importo minimo e le impostazioni di donazione possono essere attivate e disattivate in qualsiasi momento dall'utente.Dal lancio lo scorso luglio, la funzione Donazioni di Revolut ha raccolto oltre 1 milione di Euro per i partner di beneficenza. Elena Lavezzi, Head of Southern Europe di Revolut afferma: "L'emergenza coronavirus sta mettendo alla prova il nostro Paese. Mentre ci auguriamo che la situazione si normalizzi rapidamente, noi di Revolut abbiamo deciso di creare una campagna di donazioni insieme a Fondazione Humanitas per supportare, con l'ausilio della tecnologia, gli ospedali e i pazienti italiani per dare loro in aiuto concreto. Vogliamo dare agli italiani che vogliono donare una soluzione per farlo in modo facile e veloce, utilizzando lo smartphone, e al contempo assistere le realtà coinvolte in queste difficile e inaspettata situazione".Roberto Cagliero, Direttore Fundraising Fondazione Humanitas per la Ricerca aggiunge: "In un momento in cui gli ospedali sono così sotto pressione per il Coronavirus, la raccolta fondi ha un ruolo importante per fronteggiare l'emergenza. Ringraziamo Revolut e gli utenti per questa iniziativa e per la generosità nei confronti dei nostri pazienti".