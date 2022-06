Ambiente, 58 discariche bonificate in 46 mesi

Roma, 30 giu. (askanews) - Sono 58 le discariche bonificate in 46 mesi. E' il dato principale della nona relazione semestrale sullo stato delle discariche abusive Italiane relative alla causa europea c-196/13 presentata dal Commissario Unico alle bonifiche Giuseppe Vadalà, con la task-force messa a disposizione dall'Arma dei Carabinieri per far fuoriuscire l'Italia dalla procedura d'infrazione europea, oggi al teatro di via Ostiense dell'Abbazia di San Paolo Fuori le mura a Roma.L'evento è stato voluto in sinergia con il Gruppo Laudato si di Roma San Paolo che promuove la tutela del creato e l'educazione della sensibilità dei cittadini verso il rispetto dell'ambiente. Il gruppo ha messo a disposizione per la presentazione del lavoro semestrale del commissario, i propri spazi (extraterritoriali del Vaticano) presso la Basilica di San Paolo fuori le mura, al fine di rimarcare la sinergia di impulsi ed intenti, nel rispetto e nel solco della sensibilità ambientale dei due soggetti promotori. Nella stessa ottica anche illustre intervento di apertura del mons. Bruno Bignami, Direttore dell'Ufficio Nazionale della Conferenza Episcopale Permanente per i problemi sociali, lavoro, giustizia, pace e custodia del creato.Il raggiungimento di questo risultato, la bonifica, in media, di una discarica abusiva al mese, è frutto in primis della collaborazione tra l'Ufficio del Commissario con il Ministero della Transizione Ecologica e tramite il sostegno di protocolli collaborativi con diversi enti, istituzioni e organismi pubblici ma anche la sinergia con il mercato libero e con i privati e le categorie di settore, in un lavoro "corale" per il Paese e per i cittadini. La sanzione europea iniziata, nel 2014, con € 42.000.000 oggi si è ridotta a € 5.000.000 portando così un risparmio economico per l'erario e soprattutto restituendo zone più salubri alle collettività, evidenzia il Commissario Unico.A guidare la task force, composta tutta da Carabinieri, è il Generale Giuseppe Vadalà che attraverso le attività effettuate con la squadra creata ad hoc e messa a disposizione dall'Arma, ha periodicamente inseguito e raggiunto gli obiettivi fissati nel cronoprogramma operativo."Rendere fruibile e presentare, come è oramai consuetudine, questo documento ai cittadini - dichiara il Generale Vadalà - rileva la nostra volontà di trasparenza alla quale abbiamo ispirato l'operato della missione, Ma ancora più importante è effettuare la presentazione con il sostegno e nell'alveo dell'enciclica "Laudato Sì" di Papa Francesco, perché rappresenta per noi l'ambito nel quale agiamo nel completamente dei singoli obiettivi della nostra missione. Non a caso abbiamo chiesto al "Gruppo Laudato Sì" di poter effettuare la presentazione semestrale dei risultati nei loro spazi e non a caso abbiamo domandato al Direttore dell'Ufficio Nazionale della CEI mons. Bignami che ci facesse l'onore di partecipare a questa presentazione. Perché bonificare vuol dire salvaguardare il nostro ambiente, tutelarlo e conservarlo integro o ripulito per le generazioni future".Conclude il Commissario: "Abbiamo la convinzione che in futuro, con operosità sinergica e proseguendo sulla strada tracciata, si potrà definitivamente risolvere l'annoso problema delle bonifiche, potendo così restituire ai cittadini e più in generale al Paese, i territori sanati per i corretti sviluppi umani a garanzia del primario benessere di ogni individuo".Questi i risultati significativi della missione esposti alla presentazione della IX relazione semestrale (giugno-dicembre 2021):Siti fuori dalla procedura: 58 espunti dalla procedimento Sanzionatorio: Abruzzo (12 siti), Campania (11), Calabria (18) poi Sicilia (8), Lazio (7), Veneto (3), Puglia (6) e Toscana (1).Siti bonificati o messi in sicurezza: 64 comprensivi dei 7 proposti a giugno 2022 al vaglio tecnico della Commissione per la successiva espunzione dalla sanzione.Sanzione Europea: da € 42.000.000,00 agli attuali 5.000.000,00 (da ridurre a 3.600.000,00 al termine del vaglio dei dossier di espunzione proposti nel giugno 2022).Missioni: 1837 (suddivisi tra riunioni in sede 504 e fuori sede 552, sopralluoghi operativi-investigativi 201, incontri istituzionali 370, incontri relativi a convegni, conferenze ed eventi stampa 210).