203 giovani cantanti per concorso lirico Portofino

(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - Torna a Portofino Clip, il concorso lirico internazionale di giovani voci d'eccellenza giunto quest'anno alla sua sesta edizione. E' il primo festival lirico a riprendere dopo il lockdown. 203 giovani cantanti under 32 provenienti da 45 paesi di tutti e 5 i continenti si ritroveranno per esibirsi davanti alla giuria presieduta da Dominique Meyer, sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano. Tra i giurati Peter De Caluwe, direttore di La Monnaie di Bruxelles, Gianni Tangucci, coordinatore artistico, Accademia del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, responsabile delle preselezioni di Clip, Fortunato Ortombina, Sovrintendente e Direttore Artistico, Teatro la Fenice di Venezia, Valerio Tura, casting manager del New National Theatre in Tokyo, Sophie de Lint, Direttore Dutch National Opera & Ballet di Amsterdam. Il programma prevede le eliminatorie e la semifinale da martedì a giovedì 23 luglio al teatrino di Portofino. Venerdì 24 luglio, al teatro sociale di Camogli, la finale e la proclamazione dei vincitori. (ANSA).