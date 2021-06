2 giugno:Zingaretti,Costituzione a maturandi in fila per vaccino

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - "Oggi è un 2 giugno particolare. Forse, come non mai dal dopoguerra, è il 2 giugno di una nuova rinascita. Abbiamo consegnato alle ragazze e ai ragazzi maturandi la Costituzione, non a caso ma come segnale di speranza". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, durante la distribuzione stamani della copia della Costituzione ai giovani maturandi in fila per la vaccinazione all'hub della Nuvola, nel quartiere Eur di Roma. Nella giornata di oggi saranno oltre 800 i ragazzi e le ragazze che si vaccineranno alla Nuvola. "Un monito a tutti noi - prosegue Zingaretti -. Alla classe politica e alla classe dirigente del Paese, perché l'articolo Uno della Costituzione dice: 'L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro'. Quindi ora la missione è garantire all'Italia e a queste ragazze e ragazzi lavoro, lavoro, lavoro. Questo è il modo di passare il testimone all'Italia del futuro e dovremo fare di tutto per raggiungere questo obiettivo, sconfitta la pandemia. Ora le nostre priorità sono: sviluppo sostenibile e lavoro", conclude. (ANSA).