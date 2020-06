2 Giugno: Anpi, manifestazione a Treviso

(ANSA) - TREVISO, 2 GIU - Una piccola delegazione di rappresentanti dell'Anpi e dell'Avl è scesa in piazza oggi a Treviso, con labari e simboli della Resistenza, per celebrare la Festa della Repubblica. Si è trattato di una manifestazione simbolica, spiega il presidente provinciale dell'Associazione partigiani, Giuliano Varnier, che Anpi e Avl hanno deciso di tenere ugualmente nonostante "il silenzio della Prefettura e del Comune", che a Treviso, anche sulla scorta di una circolare del ministero della Difesa sull'opportunità di celebrazioni contenute per via del Covid, non hanno invitato le associazioni combattentistiche alle iniziative del 2 Giugno. Altre delegazioni dell'Anpi hanno manifestato in provincia a Conegliano, Montebelluna, Vittorio Veneto, Pieve di Soligo. A Treviso Anpi e Avl, hanno sfilato brevemente con le loro bandiere in piazza della Vittoria e poi in piazza Indipendenza, luoghi simbolo della Treviso medaglia d'oro della Resistenza.