187 nuovi casi (60% in Lombardia) e 21 morti. 469 i guariti

Roma, 1 lug. (askanews) - E' di 15.255 attualmente positivi, 190.717 totale guariti, 34.788 totale deceduti, 240.760 casi totali il bilancio del bollettino di oggi 1 luglio 2020 sull'emergenza coronavirus in Italia.In particolare, rispetto a ieri, i positivi calano di 308 persone (-1,98%), i guariti aumentano di 469 (+0,25%), mentre i deceduti in più sono 21 (+0,06%).Sono 187 i "nuovi" casi giornalieri (in più rispetto a ieri) di contagi da coronavirus in Italia, a quanto si legge nella tabella di Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità.I numeri di oggi tengono conto di alcuni ricalcoli, in particolare delle Regioni Marche e Puglia: le Marche hanno comunicato che 4 decessi precedentemente segnalati non risultano classificabili come COVID-19 positivi, mentre la Puglia ha eliminato 1 caso duplicato.Dei 187, 109 sono in Lombardia (il 58,3%). Sono invece 7 le regioni che oggi non registrano nessun nuovo caso (Puglia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata).Riguardo alle persone ricoverate, prosegue il calo delle terapie intensive (sono 87, -6 su ieri), mentre i ricoverati con sintomi sono 1.025 e 14.143 le persone in isolamento domiciliare.I tamponi effettuati sono 5.445.476 (+55.366), su 3.293.300 casi testati (+29.325).