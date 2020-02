17enne a Wuhan non ha il virus. Più controlli in porti e aeroporti

Roma, 4 feb. (askanews) - Il ragazzo italiano di 17 anni, rimasto a Wuhan con la febbre, e non rimpatriato ieri con gli altri 56 connazionali, "sta bene e non ha il Coronavirus: il ministro degli Esteri si sta attivando per dargli la possibilità di uscire dalla zona rossa e poi tornare in Italia. Sicuramente siamo attivi per seguirlo e consentire un suo eventuale rimpatrio".A riferirlo è stato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri: "I connazionali che dovevamo rimpatriare erano 57 sulla lista, purtroppo un ragazzo minorenne di 17 anni è stato bloccato poiché aveva la febbre. Sia per le autorità cinesi e anche per il nostro protocollo non era possibile farlo uscire dalla città per prendere un aereo e quindi purtroppo è rimasto lì", ha detto Sileri.Intanto si è riunita questa mattina la task-force del Ministero della Salute, alla presenza del ministro, Roberto Speranza: è stata presa la decisione, insieme alla Protezione Civile, di "rafforzare sensibilmente i controlli e il personale medico e sanitario" in tutti gli aeroporti e i porti. A Roma Fiumicino si stanno attivando in queste ore corridoi sanitari e scanner termici su tutti gli arrivi. Una risposta indiretta ai governatori di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, che ieri hanno chiesto di mettere in isolamento, per precauzione, i bambini che dovessero tornare a scuola in Italia rientrati dalla Cina.Speranza ha annunciato anche un accordo con Twitter contro le fake news sull'emergenza: "Un'attenzione particolare, in questa fase, va riservata alla gestione della corretta comunicazione e al contrasto alle false notizie. Sono felice dell'accordo fatto con Twitter - ha detto - che da oggi indirizzerà ogni ricerca e hashtag al ministero della Salute. Un aiuto in più contro un pericoloso virusà le fake news". Il ministero della Salute sta dialogando anche con Google che ha adottato, a livello globale, una iniziativa analoga con l'Oms.