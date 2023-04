17enne trovato morto in capannone in disuso nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 02 APR - Il cadavere di un giovane di 17 anni è stato trovato questa sera dai carabinieri della locale tenenza a Casalnuovo di Napoli, in via Giovanni Falcone all'interno di uno stabilimento industriale in disuso. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare il minore era in compagnia di due amici. Si sarebbe arrampicato sul tetto di un capannone e un pannello di plastica avrebbe ceduto sotto il suo peso. Il 17enne sarebbe precipitato e morto sul colpo per l'impatto. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente, con rilievi a cura dei militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. (ANSA).