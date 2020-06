17enne morto in scooter,arrestata 22enne

(ANSA) - FIRENZE, 28 GIU - E' stata arrestata dalla polizia municipale per omicidio stradale aggravato, perché risultata positiva all'alcol test, una 22enne che questa notte era al volante dell'auto coinvolta nell'incidente a Livorno nel quale ha perso la vita un 17enne in scooter. La donna si trova ora ai domiciliari. Effettuati i rilievi tecnici la polizia municipale è ancora al lavoro per ricostruire la precisa dinamica dell'incidente. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro in raccordo con il pm di turno.