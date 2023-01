Tenta attraversare binari, 15enne investito da un treno

Due gravi incidenti hanno visto perdere la vita, questa sera, a quattro giovanissimi, il primo in Lombardia, l'altro in Puglia. Poco distante dalla stazione di Chiari, nel Bresciano, un ragazzino di 15 anni è morto dopo essere stato investito di striscio da un treno . Il giovanissimo, di origini albanesi e residente non lontano, ha tentato di attraversare i binari proprio quando è passato il treno che lo ha colpito di striscio. Un impatto violentissimo, avvenuto sotto gli occhi degli amici che hanno dato l'allarme.

Tre giovanissimi muoiono in auto

Nel territorio di Massafra, invece, sulla via per Martina Franca, tre giovanissimi, tra cui un 13enne, sono morti e un quarto ragazzo è rimasto ferito gravemente: erano a bordo di una Opel Corsa che si è schiantata contro un muretto di cemento. L'impatto è stato violentissimo. A quanto si è appreso, in due, il minore e la sorella, sono morti sul colpo. Un terzo è deceduto poco l'arrivo dei soccorritori. Il quarto giovane, che ha riportato un trauma cranico commotivo e fratture multiple agli arti superiori e inferiori, è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale Santissima Annunziata. Sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri e Polizia locale.