15 ferito da colpo di pistola nel Casertano, è grave

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAG - Un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito gravemente da un colpo di pistola alla testa partito probabilmente in modo accidentale da una pistola che era in casa, detenuta legalmente dal padre. L' episodio è accaduto a Francolise, nel Casertano. A dare l'allarme sono stati i genitori. Il ragazzo è stato trasportato poco dopo da un'' ambulanza in Ospedale. Le sue condizioni sono molto gravi. Ad indagare sull' accaduto sono i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone Caserta. Per ora si esclude un tentativo di suicidio. (ANSA).